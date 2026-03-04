Pour son buteur, le Barça demande un geste à City

A la recherche d’un attaquant pour la saison prochaine, le FC Barcelone a un œil du côté de Manchester City. Rien à voir avec le Norvégien Erling Haaland. Cette fois, les Blaugrana s’intéressent plutôt à son coéquipier Omar Marmoush.

Peu importe le résultat des élections présidentielles du FC Barcelone , la priorité du mercato estival restera la même. Cet été, le club catalan partira en quête d’un attaquant de classe mondiale. L’heureux élu aura pour mission de remplacer Robert Lewandowski dont le départ libre en juin se dessine de plus en plus. Reste à savoir si le Barça aura les moyens de financer un gros transfert durant le mercato estival. Une chose est sûre, c’est que sa priorité Julian Alvarez coûte trop cher à l’heure actuelle.

L'alternative Marmoush

L’Atlético Madrid, qui n’a sûrement aucune envie de renforcer un concurrent, ne compte pas céder son avant-centre. Seule une offre folle aux alentours de 150 millions d’euros ferait craquer les Colchoneros sur ce dossier. Autant dire que le Barça ferait mieux d’étudier ses alternatives. Et parmi elles se trouve justement le nom d’Omar Marmoush (27 ans). Selon les informations de Sport, le champion d’Espagne suivait déjà l’Egyptien lorsqu’il portait encore le maillot de l’Eintracht Francfort.

Depuis, le plan B des Catalans, jugé compatible avec le plan de jeu d’Hansi Flick, a signé à Manchester City dans le cadre d’un transfert à 75 millions d’euros en janvier 2025. Un investissement peu pertinent dans la mesure où l’ancien joueur de Wolfsburg peine à intégrer le onze de Pep Guardiola. Il faut dire qu’Omar Marmoush, bien que polyvalent dans le secteur offensif, a affaire à un sacré concurrent nommé Erling Haaland au poste d’avant-centre. Le Barça espère donc le voir s’impatienter et réclamer un bon de sortie, si possible inférieur au montant dépensé par les Skyblues l’année dernière.