pl marmoush et man city cartonnent newcastle marmoush 388508

Pour son buteur, le Barça demande un geste à City

Mercato04 mars , 22:30
parEric Bethsy
0
A la recherche d’un attaquant pour la saison prochaine, le FC Barcelone a un œil du côté de Manchester City. Rien à voir avec le Norvégien Erling Haaland. Cette fois, les Blaugrana s’intéressent plutôt à son coéquipier Omar Marmoush.
Peu importe le résultat des élections présidentielles du FC Barcelone, la priorité du mercato estival restera la même. Cet été, le club catalan partira en quête d’un attaquant de classe mondiale. L’heureux élu aura pour mission de remplacer Robert Lewandowski dont le départ libre en juin se dessine de plus en plus. Reste à savoir si le Barça aura les moyens de financer un gros transfert durant le mercato estival. Une chose est sûre, c’est que sa priorité Julian Alvarez coûte trop cher à l’heure actuelle.

L'alternative Marmoush

L’Atlético Madrid, qui n’a sûrement aucune envie de renforcer un concurrent, ne compte pas céder son avant-centre. Seule une offre folle aux alentours de 150 millions d’euros ferait craquer les Colchoneros sur ce dossier. Autant dire que le Barça ferait mieux d’étudier ses alternatives. Et parmi elles se trouve justement le nom d’Omar Marmoush (27 ans). Selon les informations de Sport, le champion d’Espagne suivait déjà l’Egyptien lorsqu’il portait encore le maillot de l’Eintracht Francfort.
Depuis, le plan B des Catalans, jugé compatible avec le plan de jeu d’Hansi Flick, a signé à Manchester City dans le cadre d’un transfert à 75 millions d’euros en janvier 2025. Un investissement peu pertinent dans la mesure où l’ancien joueur de Wolfsburg peine à intégrer le onze de Pep Guardiola. Il faut dire qu’Omar Marmoush, bien que polyvalent dans le secteur offensif, a affaire à un sacré concurrent nommé Erling Haaland au poste d’avant-centre. Le Barça espère donc le voir s’impatienter et réclamer un bon de sortie, si possible inférieur au montant dépensé par les Skyblues l’année dernière.
O. Marmoush

O. Marmoush

EgyptÉgypte Âge 27 Attaquant

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs16
Buts1
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs2
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361004_0158
Coupe de France

CdF : L'OM craque, Toulouse va en demi-finale !

ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des quarts de finale

ICONSPORT_360999_0082
Coupe de France

CdF : Nice sort Lorient au bout de la nuit

ICONSPORT_361012_0071
Premier League

Ang : City laisse filer Arsenal, Chelsea cartonne

Fil Info

04 mars , 23:11
CdF : L'OM craque, Toulouse va en demi-finale !
04 mars , 23:11
CdF : Programme TV et résultats des quarts de finale
04 mars , 22:49
CdF : Nice sort Lorient au bout de la nuit
04 mars , 22:32
Ang : City laisse filer Arsenal, Chelsea cartonne
04 mars , 21:55
OM : Les Marseillais massacrent Himad Abdelli
04 mars , 21:30
PSG : Les caprices de Kvaratskhelia commencent à agacer
04 mars , 21:07
CdF : Greenwood place l'OM en tête après 1 minute ! (vidéo)
04 mars , 21:00
OM : Nabil Djellit pardonne tout à Marseille

Derniers commentaires

CdF : L'OM craque, Toulouse va en demi-finale !

euh… Vraiment ? 😁🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

CdF : L'OM craque, Toulouse va en demi-finale !

On perdra je te le dis d avance !

CdF : L'OM craque, Toulouse va en demi-finale !

S il y avait que contre Lyon...

CdF : L'OM craque, Toulouse va en demi-finale !

Dommage

OM - Toulouse : les compos (21h sur beIN Sports 1)

Franchement non, on s'en fout. Après ce qu'ils ont fait dimanche. Et puis c'était Toulouse en face, rien à voir avec Lens.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading