OM : Nabil Djellit pardonne tout à Marseille

OM04 mars , 21:00
parNathan Hanini
L’Olympique de Marseille a stoppé l’hémorragie le week-end dernier face à l’OL dans l’Olympico. Le club de la cité phocéenne a renversé la vapeur pendant la rencontre. L’explosion de joie en fin de rencontre traduisait une émotion véritable selon certains observateurs.
L’Olympique de Marseille a retrouvé le sourire dimanche dernier lors de l’Olympico. Les hommes d’Habib Beye se sont imposés 3-2 au bout du suspense face à l’OL. Une victoire capitale sur plusieurs points. Premièrement, le club de la cité phocéenne retrouve la victoire en Ligue 1 pour la première fois depuis le 24 janvier dernier. Mais également, parce que l’OM se relance dans la course au podium en revenant à deux points de Lyon. Pour sa première victoire sur le banc de Marseille, Habib Beye a dû patienter jusqu’à la 91e minute de jeu. Un scénario qui décuple les émotions.

L’OM n’en fait pas trop selon lui

Mais l’OM en a-t-il trop fait ? Non selon Nabil Djellit sur le plateau de l’Equipe du soir : « Sur ce dernier match, je trouve qu’il y a du soulagement et de l’humilité. C’est-à-dire que je trouve que ce sont des émotions qui sont sincères et authentiques. Alors qu’avant, j’ai l’impression, surtout sur la séquence post-Rabiot, je trouvais ça surjoué, il y avait un côté cinéma. On était plus dans l’écriture d’un scénario qu’on essayait de faire avaler à tout le monde. Sauf qu’il fallait attendre un peu, car une saison, ça ne s’arrête pas à la fin du mois de septembre. Malheureusement pour l’OM, on a vu que ça s’était compliqué. Et le match que je prendrais comme exemple dans une célébration malvenue, c’est contre le PSG, » explique-t-il. Désormais, Marseille se tourne vers le quart de finale de Coupe de France ce mercredi face à Toulouse. Un nouveau rendez-vous important pour lancer une dynamique positive.
