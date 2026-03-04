Ang : City laisse filer Arsenal, Chelsea cartonne

c’était pendant le match qu’il fallait gagner 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
L arbitre a pourtant tout essayé
Les zinzins de l espace ?
Finalement... les pharmaciens et les supermarchés de Marseille et de ses alentours ont décidés dès la fin du match et de cette jolie élimination de commander un plus grand stock de couches pour les supporters de l'OM avec les matchs à venir.
A l’inverse des Zînzins, les Sardines ne savent jamais hausser le niveau quand c’est nécessaire, pfff… 😩😩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
Loading
🚨 ALERTE BIJOU : QUEL GESTE DE GIBBS-WHITE FACE À MANCHESTER CITY 🤯💎 #MCINFO | #PremierLeague