Ang : City laisse filer Arsenal, Chelsea cartonne

Premier League04 mars , 22:32
parMehdi Lunay
29e journée de Premier League
Brighton-Arsenal 0-1 Saka (9e)
Manchester City-Nottingham Forest 2-2 Semenyo (31e), Rodri (62e) // Gibbs-White (56e), Anderson (76e)
Aston Villa-Chelsea 1-4 D.Luis (2e) // Joao Pedro (35e, 45e+6, 64e), Palmer (55e)
Arsenal prend 7 points d'avance sur Manchester City en tête de Premier League (67 points contre 60 aux Citizens). Aston Villa pourrait perdre la troisième place au profit de Manchester United.
