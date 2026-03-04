ICONSPORT_360999_0082

CdF : Nice sort Lorient au bout de la nuit

Coupe de France04 mars , 22:49
parMehdi Lunay
0
Quart de finale de la Coupe de France
Lorient-Nice 0-0 (5-6 tab)
Lorient et Nice offraient un duel de Ligue 1 imprévisible et indécis sur le papier. Dans les faits, cela donnait un match fermé avec peu d'occasions franches. Lorient avait la maîtrise jusqu'à l'exclusion de Pablo Pagis pour une intervention dangereuse sur Vanhoutte (44e). De quoi inverser le rapport de force en seconde période. Nice avait le ballon mais manquait de précision dans les derniers gestes, à l'image de Morgan Sanson qui plaçait sa tête au-dessus à deux mètres des cages bretonnes (75e).
Aux tirs au but, Nice ratait deux tentatives via Bernardeau et Louchet. Cependant, Lorient gâchait deux balles de match avec Soumano et Avom. Miraculé, Nice s'en sortait grâce à un dernier échec de Bamo Meïté après une séance interminable. Nice est en demi-finale et peut encore rêver d'Europe.

Coupe de France

04 mars 2026 à 20:30
Lorient
0
0
Match terminé
Nice
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
105
Y. Diouf
NiceNice
Carton jaune
90
B. Kamara
LorientLorient
Carton jaune
85
A. Meité
LorientLorient
Remplacement
82
ENTRE
A. Juma Bah
NiceNice
SORT
D. da Costa Santos
NiceNice
Voir Les Détails Complets Du Match
0
