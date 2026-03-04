Lorient : Il cartonne et rêve du Barça

En pleine bourre avec le FC Lorient cette saison, Pablo Pagis, fils du légendaire Mickaël Pagis, s'est mis à rêver très grand et espère un jour pouvoir porter le maillot du FC Barcelone. Un rêve qu'il garde précieusement dans un coin de sa tête.

Eurosport sur son excellent exercice, Pablo Pagis a évoqué ses rêves, notamment de porter un jour le maillot du FC Barcelone. Il est l'une des révélations de cette saison, à n'en pas douter. Pablo Pagis, attaquant gauche du FC Lorient , est en train de voguer sur un nuage. Auteur de 8 buts et 1 passe décisive en 24 apparitions cette saison, il est désormais un des premiers noms qu'Olivier Pantaloni coche sur sa feuille de match avant les rencontres des Merlus. Il est un artisan majeur de la réussite lorientaise cette saison, alors que le club du Morbihan est classé 10e avec 33 points, soit 15 de plus que le barragiste, à dix journées de la fin de la saison. Interrogé parsur son excellent exercice, Pablo Pagis a évoqué ses rêves, notamment de porter un jour le maillot du FC Barcelone.

Pablo Pagis rêve du Barça

« Pour moi, le prime, c'est Barcelone. C'est vraiment l'équipe, le club où j'aimerais jouer à mon prime, comme on dit. C'est l'équipe qui a bercé mon enfance, vraiment. Je regardais tout le temps leurs matches. Avec la MSN (Messi, Suarez, Neymar, ndlr), c'était incroyable. Et c'est vrai que je suis tombé amoureux de ce club-là », a-t-il expliqué, indiquant par ailleurs que ses premiers maillots reçus quand il était plus jeune étaient ceux des Blaugranas et de l'OM.

Avant de signer au FC Barcelone, il devra sans aucun doute passer par d'autres étapes. Comme signer au RC Lens ? « Quelle équipe peut titiller ma curiosité ? Je dirais Lens. J'aime bien ce qu'ils font. C'est pas mal avec leur système, qui ressemble au nôtre. C'est une équipe qui est très forte », a ajouté Pablo Pagis. A lui de continuer à progresser pour atteindre ses rêves au plus vite.