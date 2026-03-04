Lorient : Il cartonne et rêve du Barça

Pagis ICONSPORT_360734_0494
En pleine bourre avec le FC Lorient cette saison, Pablo Pagis, fils du légendaire Mickaël Pagis, s'est mis à rêver très grand et espère un jour pouvoir porter le maillot du FC Barcelone. Un rêve qu'il garde précieusement dans un coin de sa tête.
Il est l'une des révélations de cette saison, à n'en pas douter. Pablo Pagis, attaquant gauche du FC Lorient, est en train de voguer sur un nuage. Auteur de 8 buts et 1 passe décisive en 24 apparitions cette saison, il est désormais un des premiers noms qu'Olivier Pantaloni coche sur sa feuille de match avant les rencontres des Merlus. Il est un artisan majeur de la réussite lorientaise cette saison, alors que le club du Morbihan est classé 10e avec 33 points, soit 15 de plus que le barragiste, à dix journées de la fin de la saison. Interrogé par Eurosport sur son excellent exercice, Pablo Pagis a évoqué ses rêves, notamment de porter un jour le maillot du FC Barcelone.

Pablo Pagis rêve du Barça

« Pour moi, le prime, c'est Barcelone. C'est vraiment l'équipe, le club où j'aimerais jouer à mon prime, comme on dit. C'est l'équipe qui a bercé mon enfance, vraiment. Je regardais tout le temps leurs matches. Avec la MSN (Messi, Suarez, Neymar, ndlr), c'était incroyable. Et c'est vrai que je suis tombé amoureux de ce club-là », a-t-il expliqué, indiquant par ailleurs que ses premiers maillots reçus quand il était plus jeune étaient ceux des Blaugranas et de l'OM.
Avant de signer au FC Barcelone, il devra sans aucun doute passer par d'autres étapes. Comme signer au RC Lens ? « Quelle équipe peut titiller ma curiosité ? Je dirais Lens. J'aime bien ce qu'ils font. C'est pas mal avec leur système, qui ressemble au nôtre. C'est une équipe qui est très forte », a ajouté Pablo Pagis. A lui de continuer à progresser pour atteindre ses rêves au plus vite.
Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs21
Buts8
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

