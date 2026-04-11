La LFP refuse un nouveau cadeau au PSG

Cette semaine, le PSG a fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des champions. Le Bayern Munich ou le Real Madrid attend les Parisiens fin avril-début mai. Mais, cette fois-ci un report de match en Ligue 1 semble exclu pour ces rendez-vous.

Le Paris Saint-Germain s'offre une nouvelle grande épopée européenne en 2026. Le champion d'Europe en titre a bien débuté son quart de finale en battant Liverpool 2-0 au match aller. Une nouvelle demi-finale est largement possible dans quelques semaines. Les Parisiens défieraient alors le Bayern Munich ou le Real Madrid. Une double confrontation prévue à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai. De quoi remplir un calendrier déjà chargé pour le PSG sur le sol national.

La LFP ne prévoit aucun report contre Lorient

En Ligue 1, Paris devra disputer sept rencontres dont quatre en deux semaines. Les Parisiens avaient obtenu le report des matchs contre Nantes et Lens, situés entre les deux huitièmes de finale et les deux quarts de finale. Il leur sera difficile de faire la même chose pour la réception de Lorient, laquelle est située entre les deux rencontres des demi-finales. La LFP a d'ailleurs déjà programmé cette rencontre de la 32e journée. Les Merlus seront au Parc des Princes le samedi 2 mai à 17h.

Un futur report de ce match est impossible. Il n'y a plus de semaine libre pour replacer cette rencontre. PSG-Nantes a été calé la semaine des demi-finales de la Coupe de France et Lens-PSG aura lieu entre les 33e et 34e journées de Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique enchaîneront donc trois matchs en une semaine seulement. Rien d'insurmontable puisque ce sera la même chose pour le potentiel adversaire, qu'il vienne de Bundesliga ou de Liga.