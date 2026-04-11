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Ousmane Dembélé

La LFP refuse un nouveau cadeau au PSG

PSG11 avr. , 9:40
parMehdi Lunay
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Cette semaine, le PSG a fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des champions. Le Bayern Munich ou le Real Madrid attend les Parisiens fin avril-début mai. Mais, cette fois-ci un report de match en Ligue 1 semble exclu pour ces rendez-vous.
Le Paris Saint-Germain s'offre une nouvelle grande épopée européenne en 2026. Le champion d'Europe en titre a bien débuté son quart de finale en battant Liverpool 2-0 au match aller. Une nouvelle demi-finale est largement possible dans quelques semaines. Les Parisiens défieraient alors le Bayern Munich ou le Real Madrid. Une double confrontation prévue à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai. De quoi remplir un calendrier déjà chargé pour le PSG sur le sol national.

La LFP ne prévoit aucun report contre Lorient

En Ligue 1, Paris devra disputer sept rencontres dont quatre en deux semaines. Les Parisiens avaient obtenu le report des matchs contre Nantes et Lens, situés entre les deux huitièmes de finale et les deux quarts de finale. Il leur sera difficile de faire la même chose pour la réception de Lorient, laquelle est située entre les deux rencontres des demi-finales. La LFP a d'ailleurs déjà programmé cette rencontre de la 32e journée. Les Merlus seront au Parc des Princes le samedi 2 mai à 17h.
Un futur report de ce match est impossible. Il n'y a plus de semaine libre pour replacer cette rencontre. PSG-Nantes a été calé la semaine des demi-finales de la Coupe de France et Lens-PSG aura lieu entre les 33e et 34e journées de Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique enchaîneront donc trois matchs en une semaine seulement. Rien d'insurmontable puisque ce sera la même chose pour le potentiel adversaire, qu'il vienne de Bundesliga ou de Liga.
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8M pour être remplaçant de Paixao pour Traoré c'est correct. 14M pour être titulaire en ARD pour Weah , ça me va aussi. Donc au final on a un titulaire et un bon remplaçant pour 11M de moyenne . C'est correct. Par contre je met un point d'interrogation pour Médina vu sa saison.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

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