Vente OM : Il refuse de racheter le club et on sait pourquoi

Frank McCourt a ouvert la voie à de nouveaux investisseurs récemment, mais tout le monde ne se précipite pas au portillon pour racheter l'OM et sa situation financière compliquée.

Pour la première fois depuis qu’il racheté l’OM , Frank McCourt a reconnu qu’il était ouvert aux discussions sur l’avenir du club provençal. Peut-être pas une vente directe, même si cela peut dépendre des offres, mais au moins une entrée au capital pour de nouveaux investissements, histoire de l’aider à supporter la pression financière et faire aussi de nouveau grimper la valeur de l’Olympique de Marseille.

Saadé adore l'OM, mais pas au point de le racheter

Parmi les investisseurs qui pourraient endosser de nouvelles fonctions à l’OM, le nom de Rodolphe Saadé est régulièrement évoqué. L’entrepreneur français est un partenaire majeur du club, et il construit son empire en France et à l’étranger, dans le monde maritime mais aussi des médias. Il est déjà sponsor maillot de l’OM, mais cela n’ira pas plus loin. Selon les informations de Livefoot, s’il adore Marseille et est très attaché à la ville sudiste, il ne se voit pas s’impliquer d’avantage.

« En privé, l’homme d’affaires indiquerait ne pas vouloir devenir le nouveau Bernard Tapie », glisse même le média spécialisé, pour qui malgré sa passion pour l’OM, Rodolphe Saadé n’a aucune envie de mette plus que ce qu’il aligne déjà en tant que sponsor.

La récente annonce comme quoi le club de Frank McCourt avait perdu plus de 100 millions d’euros la saison dernière ne fait pas vraiment une belle publicité pour d’éventuels acquéreurs. Les investisseurs américains sont un peu vaccinés avec le football français, tandis que les pays du Golfe ont d’autres problèmes à régler en ce monde.

Pour le rachat, partiel ou total, de l’OM, il faudra certainement encore attendre, même si en annonçant la possible ouverture de son capital, Frank McCourt avait certainement une petite idée derrière la tête pour arriver à ses fins.