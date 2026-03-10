ICONSPORT_361060_0407

L’OL blinde Rémi Himbert jusqu’en 2028

OL10 mars , 18:46
parGuillaume Conte
0
L'OL a décidé de récompenser son jeune attaquant, récemment buteur au Vélodrome, en lui faisant signer son premier contrat professionnel.
Face aux nombreuses absences en attaque, il y a un joueur qui a su saisir sa chance. C’est le remuant Rémi Himbert qui du haut de ses 18 ans, a déjà marqué trois buts en 10 apparitions avec l’OL. Le club rhodanien a décidé de le récompenser en lui offrant un contrat professionnel de deux ans, valable jusqu’en juin 2028. L’attaquant qui vient tout juste de fêter ses 18 ans est récompensé de ses efforts et confirme que la nouvelle génération lyonnaise est très prometteuse.
0
Derniers commentaires

L1 : Le Havre a dit non, le match de l'OL ne sera pas reporté

C’est juste pour montrer que tj serais absent quand même 2 commentaires quand tu ek fais 50 sur un article qui te concerne pas c’est trop rigolo ça montre juste la haine que tu as petit footix

Nice envoyé en Ligue 2, la catastrophe arrive

T es fini à pisse toi

Fonseca n'en peut plus, l'OL largue Tessmann

Tu m'étonnes qu'il n'en peut plus ! En même temps, Tessmann, dans son état de naissance, "Tess" signifie énorme et "mann" signifie pompe. C'est une énorme pompe 😂😂

L’OL invité à laisser le Celta Vigo gagner

Pour rester dans la culture ultra renseigne toi sur Les Strasbourg offenser et leurs croix gammée, les remo's de Reims... la BSN .. les mezza lyon 1950 etc.. et leurs ideologie ... .

L’OL invité à laisser le Celta Vigo gagner

Tellement antisémite quon a rendu hommage a illan halimi contre vous avec ce magnifique tifo.. laisse tomber tes endoctriné ou remplie de haine envers l'étranger je sais pas mais il y a un truc.. ou tu est peut être un fanatique religieux intolérant ? Bref.. on ne sera jamais d'accord.. mais etre contre netanyaoud ne veut pas dire être antisémite.. si tu nie le génocide a gaza qui a fait des millions de morts.. cest infâme jai pas les mots..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

