L’OL blinde Rémi Himbert jusqu’en 2028

L'OL a décidé de récompenser son jeune attaquant, récemment buteur au Vélodrome, en lui faisant signer son premier contrat professionnel.

Face aux nombreuses absences en attaque, il y a un joueur qui a su saisir sa chance. C’est le remuant Rémi Himbert qui du haut de ses 18 ans, a déjà marqué trois buts en 10 apparitions avec l’OL. Le club rhodanien a décidé de le récompenser en lui offrant un contrat professionnel de deux ans, valable jusqu’en juin 2028. L’attaquant qui vient tout juste de fêter ses 18 ans est récompensé de ses efforts et confirme que la nouvelle génération lyonnaise est très prometteuse.