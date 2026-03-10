PSG : Fabian Ruiz connaît son futur club, un proche valide

mdr le city malade c'est toi qui l'invente de 2 tirage favorable ? boredaux qui dominer le championnat francais ? mdr pour te diore l'europê se rappelle plus des confrontations avec city real que vos pauvre finale a 2 balles ou vous gagnez r
et? l OM ne jouait pas Go Ahead Eagles hein :)
Lol sorti de france personne ne connaît ce record.. ca cest juste un petit morceau de pain pour les lyonnais denutri d'exploit européen..les gens regardent plus le palmarès européen que les record de défaite ou le record de corner obtenus..c'est juste anecdotique ce genre de bricole dont personne ne s'intéresse, hormis lyonnais ou parisiens comme par hasard..
mdrrrr. vas y deja va. t es un champion qd meme. 2 demies. 1X grace a un tirage favaroble face a un club français et l autre grace au covid ou City etait malade. mdrr
@leogets Surtout qu'ils avaient pris un 3/0 donc bon.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
