PSG : Fabian Ruiz connaît son futur club, un proche valide

Fabian Ruiz se sent bien au PSG mais il pourrait cependant plier bagages dans les prochains mois. Et l'Espagnol sait déjà où il veut jouer.

Le Paris Saint-Germain aura du travail l'été prochain sur le marché des transferts. Les champions d'Europe ont pour objectif de recruter de nouveaux joueurs talentueux. Si des arrivées majeures sont espérées, il faudra également penser à réaliser des ventes. Pas mal de joueurs sont concernés. Ce n'est pas encore le cas de Fabian Ruiz.

Le milieu de terrain espagnol est un pion essentiel du dispositif de Luis Enrique. Mais l'Espagnol est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2027, ce qui laisse planer le doute sur son avenir, même si une prolongation de contrat est aussi espérée. En tout cas, s'il devait quitter le Paris Saint-Germain, le champion d'Europe sait déjà où il veut signer.

Ruiz n'en démord pas

Lors d'une apparition sur Radio Sevilla de la Cadena Ser, Loren Del Pino a en effet indiqué que le joueur du PSG voulait plus que jamais retourner jouer pour le club de son cœur, à savoir le Betis. De plus, Fabian Ruiz ne compte pas revenir en Andalousie lorsqu'il sera trop âgé et souhaite encore apporter tout son talent et sa compétitivité à Séville.

Le membre de l'agence qui représente le footballeur a également indiqué que le Betis sera attentif à la future situation contractuelle de Ruiz, notamment pour savoir s'il prolonge ou non au PSG. Il se dit que l'Espagnol est proche de prolonger dans la capitale jusqu'en 2029.

Que ce soit dans un futur proche ou plus ou moins lointain, Fabian Ruiz veut donc retourner au Betis et ne s'en cache pas. À noter que c'est également un souhait partagé par Vitinha. Le Portugais sait qu'il veut revenir évoluer au FC Porto un jour.

De belles histoires pour deux joueurs qui ont déjà beaucoup donné au PSG. Un PSG qui ne pense toutefois pas que l'heure soit venue pour Ruiz et Vitinha de partir l'été prochain. Il faudra donc encore un peu de patience pour le Betis et Porto avant d'avoir une véritable chance dans ces dossiers.