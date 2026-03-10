ICONSPORT_282908_0246

Le Real Madrid déprime, son infirmerie à guichets fermés

Liga10 mars , 7:30
parGuillaume Conte
Le Real Madrid n'arrive pas à s'en sortir avec les nombreuses absences dans son effectif. Jude Bellingham ne sera pas disponible avant la fin du mois de mars.
Vers une saison maudite au Real Madrid ? Les indicateurs ne sont pas au vert alors que le club merengue a laissé passer le FC Barcelone en tête de la Liga. L’élimination en Coupe du Roi par une formation de division inférieure, et la défaite en SuperCoupe d’Espagne également face au Barça, ont mis la Maison Blanche en état de grande difficulté. Et maintenant, c’est Manchester City qui se présente au Santiago Bernabeu ce mercredi pour une rencontre qui pourrait enfoncer le clou du cercueil du Real Madrid.
Alvaro Arbeloa attendait de bonnes nouvelles de son infirmerie, il n’en sera rien. Le journaliste Rodra qui couvre le Real Madrid pour ESPN annonce que Kylian Mbappé va bien mieux mais n’est pas prêt pour le match de ce mercredi contre les Anglais. Sa présence est espérée pour le match retour dans une semaine, avec un réel espoir que le Français soit prêt à temps.
Mais surtout, la formation de la capitale espérait des bonnes nouvelles du coté de Jude Bellingham, qui peine à se remettre de sa blessure à la cuisse qui date depuis plus d’un mois. Mais l’Anglais ne voit pas d’amélioration franche, et n’a toujours pas repris l’entraînement. Son forfait pour les deux rencontres est entériné, et vient s’ajouter à celui de Rodrygo, sans oublier Camavinga et Militao. Autant dire que le Real Madrid n’aborde pas ce match face à Manchester City avec une grande confiance quant à sa forme actuelle et à l’état physique de ses troupes. Vinicius Junior sera l’un des rares grands atouts offensifs des Merengue lors de ce match aller qui devra permettre de maintien l’espoir en la qualification.
