Deux renforts au PSG, le recrutement interne est génial

PSG25 oct. , 20:30
parCorentin Facy
A défaut de recruter en nombre cet été, le PSG a réussi à relancer plusieurs joueurs en manque de vitesse la saison dernière, à savoir Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez, performants à Brest ce samedi.
Le recrutement estival du Paris Saint-Germain a été massivement critiqué ces dernières semaines. En se contentant de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi, le club de la capitale a pris de gros risques et les observateurs ont émis des doutes. Luis Enrique et Luis Campos peuvent toutefois se féliciter qu’en dépit de nombreux blessés en ce début de saison, le début de campagne est parfait en Ligue des Champions (3 victoires en 3 matchs) et la casse a été limitée en Ligue 1. Cette réussite, le PSG l’a doit aux choix de Luis Enrique ainsi qu’au retour en forme de plusieurs joueurs.
C’est notamment le cas de Warren Zaïre-Emery et de Lucas Hernandez, en grande difficulté la saison dernière et qui ont retrouvé un niveau plus que correct en ce début d’exercice selon Elton Mokolo. « Le mercato interne au PSG qui fonctionne avec WZE qui revient vraiment bien en ayant capitalisé sur toutes les minutes où les titu habituels étaient absents/préservés pour retrouver de la confiance et et de la compétitivité. Il est beaucoup plus une alternative qu’un remplaçant » s’est félicité sur X le consultant du Winamax FC avant d’évoquer le cas de Lucas Hernandez, titulaire en lieu et place de Nuno Mendes contre Brest ce samedi.

Zaïre-Emery et Hernandez de retour au top

« Lucas Hernandez on a eu tendance à oublier que c’était sa première saison après sa grave blessure et qu’il fallait qu’il prenne du temps pour revenir à un vrai bon niveau » a précisé le journaliste, qui applaudit le PSG des deux mains pour ce recrutement interne qui permet à Luis Enrique d’avoir plus de solutions et de pouvoir faire souffler avec plus de marge les titulaires habituels. A Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez de conserver ce bon niveau de jeu pour continuer à jouer au PSG et espérer une belle surprise en juin prochain avec une possible présence dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde avec la France.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
Monaco
17952218135
5
Strasbourg
16851217107
6
O. Lyonnais
1585031183
7
LOSC Lille
14842216106
8
Toulouse
13941415132
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

