PSG : Test raté, Kvaratskhelia n’a pas les épaules

Etincelant pour ses premiers mois au Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia n’a plus le même rendement cette saison. L’ailier géorgien n’a pas répondu aux attentes en l’absence d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué.

Bradley Barcola prend une nouvelle vague de critiques. Mercredi à Bilbao (0-0), l’ailier du Paris Saint-Germain aurait pu faire basculer ce match de Ligue des Champions. Mais le Français n’a trouvé que la barre transversale alors qu’il pouvait servir son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia. Une fois de plus, l’ancien Gone prend cher, contrairement à l’international géorgien un peu trop épargné au goût de Julie Yalap.

« On parle beaucoup des stats de Barcola mais moi j'ai envie de mettre Kvaratskhelia dans le même panier, a commenté la journaliste d’Ici Paris Île-de-France. Certes, il a marqué en Ligue des Champions mais dans les stats, ils sont à cinq buts chacun, trois passes décisives pour Barcola et cinq pour Kvaratskhelia. J'aurais même tendance à être un peu plus dure avec Kvaratskhelia parce que techniquement c'est meilleur que Barcola. Pour moi, les deux sont un peu en difficulté dans cette période où il te manque des joueurs devant. Moi j'ai quand même l'impression que c'est un problème de confiance pour Barcola. »

Barcola a une bonne excuse

« Peut-être que c'est le contrecoup du manque de préparation à l'intersaison, le fait de jouer tous les matchs sans être vraiment bien parce qu'il avait laissé entendre que physiquement, l'enchaînement des matchs commençait à devenir compliqué. Il n'a pas été blessé, il est là tout le temps et finalement il joue quasiment la totalité des matchs. L'un dans l'autre, je pense que Barcola a besoin d'aller sur le banc avec les retours de Doué et de Dembélé, ça lui fera du bien. C'est un des rares qui ne s'est pas du tout arrêté. (…) Pour moi, Kvaratskhelia et Barcola ratent un peu cet intérim où ils auraient dû prendre à bout de bras l'attaque pour marquer les buts pendant que Doué et Dembélé étaient à l'infirmerie. Les deux ne l'ont pas fait », a regretté la journaliste.