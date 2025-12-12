PSG : Test raté, Kvaratskhelia n’a pas les épaules

ICONSPORT_264089_0027
Etincelant pour ses premiers mois au Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia n’a plus le même rendement cette saison. L’ailier géorgien n’a pas répondu aux attentes en l’absence d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué.
Bradley Barcola prend une nouvelle vague de critiques. Mercredi à Bilbao (0-0), l’ailier du Paris Saint-Germain aurait pu faire basculer ce match de Ligue des Champions. Mais le Français n’a trouvé que la barre transversale alors qu’il pouvait servir son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia. Une fois de plus, l’ancien Gone prend cher, contrairement à l’international géorgien un peu trop épargné au goût de Julie Yalap.
« On parle beaucoup des stats de Barcola mais moi j'ai envie de mettre Kvaratskhelia dans le même panier, a commenté la journaliste d’Ici Paris Île-de-France. Certes, il a marqué en Ligue des Champions mais dans les stats, ils sont à cinq buts chacun, trois passes décisives pour Barcola et cinq pour Kvaratskhelia. J'aurais même tendance à être un peu plus dure avec Kvaratskhelia parce que techniquement c'est meilleur que Barcola. Pour moi, les deux sont un peu en difficulté dans cette période où il te manque des joueurs devant. Moi j'ai quand même l'impression que c'est un problème de confiance pour Barcola. »

Barcola a une bonne excuse

« Peut-être que c'est le contrecoup du manque de préparation à l'intersaison, le fait de jouer tous les matchs sans être vraiment bien parce qu'il avait laissé entendre que physiquement, l'enchaînement des matchs commençait à devenir compliqué. Il n'a pas été blessé, il est là tout le temps et finalement il joue quasiment la totalité des matchs. L'un dans l'autre, je pense que Barcola a besoin d'aller sur le banc avec les retours de Doué et de Dembélé, ça lui fera du bien. C'est un des rares qui ne s'est pas du tout arrêté. (…) Pour moi, Kvaratskhelia et Barcola ratent un peu cet intérim où ils auraient dû prendre à bout de bras l'attaque pour marquer les buts pendant que Doué et Dembélé étaient à l'infirmerie. Les deux ne l'ont pas fait », a regretté la journaliste.
1
Derniers commentaires

EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema

Pour une fois que tu dis qulque chose de… censé !!

L’OL n’est pas respecté, Fonseca pique une colère

Enchainer les matchs à 21h... Ce qu'il ne faut pas lire.. 24 septembre Match EL Ultrech Extérieur 21h 28 septembre 6e journée : Lille vs OL à 17h 02 octobre Match EL Red Bull Domicile 21h 05 octobre 7e journée : OL vs Toulouse 15h 23 octobre Match EL Bâle 18h45 26 octobre 9e journée : OL vs Strasbourg 21h 02 novembre 11e journée : Brest vs OL 21h 06 novembre Match EL Bétis 21h 09 novembre 12e journée : Enculade OL vS PSG 21h 23 novembre 13e journée : Auxerre vs OL 15h 27 novembre Match EL Maccabi 21h 30 novembre 14e journée : OL vs Nantes 21h 07 décembre 15e journée : Lorient vs OL 21h 11 décembre Match EL Go Haed Eagles 21h 14 décembre 16e journée : OL vs Le Havre 15h Je t'ai répertorié ts les matchs de L1 qu'on a fait avant et apres l'Europa League... pas très lucide encore une fois.... Ou ne commente pas, c'est mieux, ça t'éviteras que l'on te reprenne...

Les supporters en ont marre, l'OL va le recruter

Le gars a marqué que 3 buts en 15 matchs c est trop peu

EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema

C est tellement evident qu un Benzema en forme ne peut faire que du bien a l'équipe de France. Pour moi sans conteste le meilleur 9 Français de l'histoire!!

OL : L'UEFA prête à bondir pour ruiner le mercato

Et l'UEFA est certainement l'organisme avec lequel il ne faut surtout pas rigoler. Prudence avec le mercato Et l'UEFA est certainement l'organisme avec lequel il ne faut surtout pas rigoler. Prudence avec le mercato Si Endrick vient aussi Il y a beaucoup de défenseurs centraux en manque de temps de jeu que l'on peut se faire prêter 6 mois comme Abdukodir Khusanov a City

