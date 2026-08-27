Perri

Perri en avait marre d’attendre l’OM, il signe au Torino

OM27 août , 21:30
parAlexis Rose
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Courtisé par l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival, Lucas Perri va bien filer entre les doigts des Phocéens, vu que l’ancien gardien de l’OL s’apprête à quitter Leeds pour rejoindre le Torino.
Encore un dossier raté du côté de Marseille… En quête d’un nouveau gardien titulaire pour compenser le départ de Gerónimo Rulli à Manchester City, le club olympien s’était mis en tête de faire venir Lucas Perri. Sauf qu’au cours des dernières semaines, face à l'impossibilité de l’OM de sortir le chéquier pour recruter, le Torino est passé devant.

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Il y a une dizaine de jours, l’ancien portier de Lyon avait même voyagé en Italie pour passer sa visite médicale. Sauf qu’au dernier moment, le Torino avait décidé de renvoyer le Brésilien à Leeds, sachant que le club italien s'interrogeait sur l'opportunité de dépenser autant de millions d’euros sur un gardien dont la condition physique semble incertaine. Face à ce couac, Marseille a tenté de revenir dans la course cette semaine, mais la lueur d’espoir n’a pas duré bien longtemps.

Perri va bien signer au Torino, encore un échec pour l’OM

Puisque ce jeudi soir, Giacomo Morandin annonce que Perri va finalement bien rejoindre le club de Turin. « C'EST FAIT : Lucas Perri est enfin le nouveau gardien de but du Torino ! Chiffres confirmés : il arrive du Leeds United en prêt onéreux à 1 M€ avec option d'achat à 14 M€. En soirée, le feu vert des Anglais pour le transfert du joueur en Italie devrait arriver. Une longue course poursuite, tant de prudence : maintenant, PEUT-ÊTRE, nous y sommes », lâche le journaliste sur son compte X.
Une mauvaise nouvelle de plus pour l’OM, qui voit ses proies fuir une par une durant ce mercato estival. À quelques jours de la fin du marché des transferts, Grégory Lorenzi va devoir mettre les bouchées doubles s’il veut renforcer l’effectif de Bruno Genesio, qui se repose pour l’instant sur Jeffrey de Lange au poste de gardien de but… en attendant mieux.
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Derniers commentaires

Bonne nouvelle, l'OL est favori en Europa League

Voila, t'as tout dit ! Les lolnais, c'est comme les belges... Premiers du classement coca-cola mais jamais vu une finale 🤣🤣🤣

Bonne nouvelle, l'OL est favori en Europa League

Le badgone est frustré dis donc Toujours pas remi de ta défaite hier soir ? 🤣🤣🤣

Bonne nouvelle, l'OL est favori en Europa League

Elles ouvrent leur gueule les lolnaises mais connaissent meme pas l'odeur d'une finale🤣🤣🤣

Bonne nouvelle, l'OL est favori en Europa League

Quel tsunami ? Quel karma ? Tu parles de quoi !

Bonne nouvelle, l'OL est favori en Europa League

Quand on est pas fichu de foutre un orteil en finale oui cest la honte.. cest bien beau de faire le keke en poule pour se faire fister en 8eme ou en demie mais bordel faites au moins une finale pour inscrire votre nom sur le palmares européen, la cest le néant

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