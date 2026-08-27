Liga : Le Barça déroule contre Bilbao et reprend la tête

Liga : Le Barça déroule contre Bilbao et reprend la tête

Liga27 août , 23:02
parAlexis Rose
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1ère journée de Liga :
Camp Nou.
FC Barcelone - Athletic Bilbao : 2-0.
Buts : Raphinha (37e), Fermín López (82e) pour le Barça.
Grâce à cette deuxième victoire en autant de matchs, le FC Barcelone récupère la tête du classement de la Liga aux côtés du Real Madrid avec une meilleure différence de buts de +7.
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