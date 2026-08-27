Gboho

Gboho attend un signe de l'OM pour signer

OM27 août , 23:00
parAlexis Rose
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Dans l’obligation de vendre encore quatre joueurs majeurs pour alléger sa masse salariale, l’Olympique de Marseille va finir par passer à côté de jolis coups, comme Yann Gboho ou Jean-Clair Todibo…
Le mercato vire au cauchemar du côté de Marseille. Il faut dire qu’à cinq jours de la fermeture du marché des transferts, l’OM est toujours dans une impasse. L’effectif de Bruno Genesio a un besoin urgent de sang neuf, mais Marseille n’a pas les finances pour recruter. Malgré les ventes de Mason Greenwood, Facundo Medina, Gerónimo Rulli ou Pierre-Emerick Aubameyang, qui ont rapporté 69 millions d’euros dans les caisses de Frank McCourt, l’OM doit encore vendre quatre joueurs, notamment ceux qui disposent de gros salaires.
Les dossiers Balerdi, Hojbjerg, Paixão, Timber ou encore Aguerd sont sur le feu, mais pour l’instant, aucun ne semble en instance de départ. Marseille a par exemple reçu une offre de 40 ME de Sunderland pour Paixao, mais cette vente ne fait pas l'unanimité en interne, surtout auprès de Bruno Genesio, qui aimerait quand même garder quelques bons joueurs pour tenter de remplir ses objectifs.

Todibo et Gboho ne vont pas attendre indéfiniment

De toute façon, Marseille n’aura pas d’autre choix que de vendre dans les jours à venir pour pouvoir faire venir des recrues derrière. Des joueurs sont actuellement dans l’attente pour rejoindre l’OM, comme Yann Gboho ou Jean-Clair Todibo. En effet, selon Fabrice Hawkins, les deux joueurs sont intéressés pour venir au Vélodrome, mais ils ne vont pas attendre indéfiniment.
L’attaquant de Toulouse dispose par exemple d’autres opportunités à Lens ou à Hull City, alors que le défenseur français est aussi courtisé, d'après les informations de RMC. Autant dire que si l’OM veut sécuriser au plus vite les recrues qui veulent venir, la direction va devoir se séparer de certains titulaires dans les plus brefs délais, sous peine de passer complètement à travers de son mercato estival…

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