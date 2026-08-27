Gboho attend un signe de l'OM pour signer

C'est incompréhensible... mais avec autant de club anglais ca fausse le tirage d'entrée
L'hôpital qui se fout de la charité... 😂😂😂
En même temps 2 éditions et Paris 2 fois vainqueur... cqfd
Avec autant de club anglais c'est pipé ces tirages...double vainqueur et ca joue grosso modo les mêmes équipes ou tout du moins niveau équivalent...
On as fait les barrages parce qu'on a fini devant l'OM tu sais ?! Devant au classement Uefa, devant en championnat, ça fait quoi d'être moins bons que des nuls ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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❗️L’OM doit vendre avant de pouvoir recruter. Environ 4 départs, notamment de gros salaires sont nécessaires pour dégager des marges. Todibo et Gboho sont très appréciés. JC Todibo est intéressé par le club phocéen mais a d’autres possibilités et n’attendra pas indéfiniment.