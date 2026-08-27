CL : Monaco se qualifie sans trembler

Voila, t'as tout dit ! Les lolnais, c'est comme les belges... Premiers du classement coca-cola mais jamais vu une finale 🤣🤣🤣
Le badgone est frustré dis donc Toujours pas remi de ta défaite hier soir ? 🤣🤣🤣
Elles ouvrent leur gueule les lolnaises mais connaissent meme pas l'odeur d'une finale🤣🤣🤣
Quel tsunami ? Quel karma ? Tu parles de quoi !
Quand on est pas fichu de foutre un orteil en finale oui cest la honte.. cest bien beau de faire le keke en poule pour se faire fister en 8eme ou en demie mais bordel faites au moins une finale pour inscrire votre nom sur le palmares européen, la cest le néant
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|1
|1
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|2
|0
|2
|3
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|1
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|2
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|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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🏁 C'est terminé ! Belle victoire collective de nos Monégasques face au Górnik Zabrze, synonyme de qualification pour la Ligue Conférence ! 👏🔴⚪️ ⏱️ 90+3' 4️⃣-1️⃣ I #ASMGOR