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CL : Monaco se qualifie sans trembler

Monaco27 août , 20:39
parAlexis Rose
1
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Barrage retour de la Conférence League :
Stade Louis-II.
AS Monaco - Gornik Zabrze : 4-1 (3-2 à l'aller).
Buts : Brunner (30e), Mamadou Coulibaly (43e), Golovin (50e), Biereth (78e) pour Monaco ; Antiste (83e) pour Gornik Zabrze.
Une semaine après sa victoire 3-2 en Pologne, Monaco a parfaitement assuré le coup ce jeudi soir en barrage retour de la Conférence League. Grâce à des buts de Brunner, Coulibaly, Golovin et Biereth, l’ASM s’est tranquillement imposée 4-1. Le Monaco de Filipe Luís aura donc la chance de représenter la L1 en Conférence League cette saison le jeudi soir.
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Derniers commentaires

Bonne nouvelle, l'OL est favori en Europa League

Voila, t'as tout dit ! Les lolnais, c'est comme les belges... Premiers du classement coca-cola mais jamais vu une finale 🤣🤣🤣

Bonne nouvelle, l'OL est favori en Europa League

Le badgone est frustré dis donc Toujours pas remi de ta défaite hier soir ? 🤣🤣🤣

Bonne nouvelle, l'OL est favori en Europa League

Elles ouvrent leur gueule les lolnaises mais connaissent meme pas l'odeur d'une finale🤣🤣🤣

Bonne nouvelle, l'OL est favori en Europa League

Quel tsunami ? Quel karma ? Tu parles de quoi !

Bonne nouvelle, l'OL est favori en Europa League

Quand on est pas fichu de foutre un orteil en finale oui cest la honte.. cest bien beau de faire le keke en poule pour se faire fister en 8eme ou en demie mais bordel faites au moins une finale pour inscrire votre nom sur le palmares européen, la cest le néant

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