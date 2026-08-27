Le FC Nantes en vente, Kita a trois offres

Propriétaire du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita pourrait enfin lâcher l’affaire en vendant son club dans les mois à venir. Il dispose en tout cas de trois offres de reprise, dont une de 100 millions d’euros.

« Waldemar Kita paraît décidé à franchir le pas et vendre le FC Nantes ». Chahuté de tous les côtés depuis près de 20 ans du côté de La Beaujoire, Kita est usé par la situation catastrophique de son club. Relégué en L2 en fin de saison dernière et bon dernier de son nouveau championnat après trois défaites en autant de journées, Nantes a déjà changé d’entraîneur, vu que Grégory Poirier a pris la place de Michel Der Zakarian cette semaine. Le jour de la libération approche peut-être enfin pour les supporters nantais. Lassés par le manque de projet sportif et les décisions parfois surprenantes de leur président, les amoureux des Canaris vont peut-être apercevoir le bout du tunnel. En effet, selon les informations de Ouest-France . Chahuté de tous les côtés depuis près de 20 ans du côté de La Beaujoire, Kita est usé par la situation catastrophique de son club. Relégué en L2 en fin de saison dernière et bon dernier de son nouveau championnat après trois défaites en autant de journées, Nantes a déjà changé d’entraîneur, vu que Grégory Poirier a pris la place de Michel Der Zakarian cette semaine.

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« Un temps, Franck Kita a pu sembler être le frein à tout changement, sauf que le dernier maillon à résister semble baisser les armes. Il n’a plus envie d’être là, lâche un familier des lieux. Tout l’écosystème du FC Nantes veut le voir disparaître du paysage, assure un autre », peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional, qui assure que la famille Kita a déjà reçu trois offres de rachat, dont une de 100 millions d’euros. Devenu un vrai fardeau, économique et sportif, le FCN pourrait donc changer de mains., peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional, qui assure que la famille Kita a déjà reçu trois offres de rachat, dont une de 100 millions d’euros.

Trois offres de rachat, dont une de 100 ME

Deux d’entre elles viennent de fonds de pensions britanniques, avec un projet basé sur le trading de joueurs et l’autre s’appuyant sur la formation. Cette dernière implique des personnalités nantaises bien connues, comme Nicolas Ouédec. Déjà présent dans le Collectif Nantais, un groupe qui avait tenté de racheter le FCN aux Kita il y a quelques années, le champion de France 1995 est impliqué dans cette éventuelle vente. Comme David Beckham ? D’après Ouest-France, le nom de l’ancienne star anglaise circule autour de la Jonelière depuis quelques jours. Alors que son avocat avait rencontré les représentants du Collectif Nantais en 2024, le propriétaire de l’Inter Miami est impliqué dans plusieurs projets de rachat de club.

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Toutefois, si ces offres existent, rien ne dit que la famille Kita va lâcher le morceau dans un futur proche. Tout simplement parce que les négociations peuvent être longues entre les banques d’affaires, les audits à effectuer et les éventuelles rencontres avec le propriétaire des installations du FCN, à savoir la Métropole de Nantes. Mais au moins, cette nouvelle représente enfin une petite éclaircie au milieu des nuages orageux du côté de Nantes.