Kita

Le FC Nantes en vente, Kita a trois offres

FC Nantes27 août , 22:30
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Propriétaire du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita pourrait enfin lâcher l’affaire en vendant son club dans les mois à venir. Il dispose en tout cas de trois offres de reprise, dont une de 100 millions d’euros.
Le jour de la libération approche peut-être enfin pour les supporters nantais. Lassés par le manque de projet sportif et les décisions parfois surprenantes de leur président, les amoureux des Canaris vont peut-être apercevoir le bout du tunnel. En effet, selon les informations de Ouest-France, « Waldemar Kita paraît décidé à franchir le pas et vendre le FC Nantes ». Chahuté de tous les côtés depuis près de 20 ans du côté de La Beaujoire, Kita est usé par la situation catastrophique de son club. Relégué en L2 en fin de saison dernière et bon dernier de son nouveau championnat après trois défaites en autant de journées, Nantes a déjà changé d’entraîneur, vu que Grégory Poirier a pris la place de Michel Der Zakarian cette semaine.

Lire aussi

Officiel : Le FC Nantes nomme Grégory PoirierOfficiel : Le FC Nantes nomme Grégory Poirier
Devenu un vrai fardeau, économique et sportif, le FCN pourrait donc changer de mains. « Un temps, Franck Kita a pu sembler être le frein à tout changement, sauf que le dernier maillon à résister semble baisser les armes. Il n’a plus envie d’être là, lâche un familier des lieux. Tout l’écosystème du FC Nantes veut le voir disparaître du paysage, assure un autre », peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional, qui assure que la famille Kita a déjà reçu trois offres de rachat, dont une de 100 millions d’euros.

Trois offres de rachat, dont une de 100 ME

Deux d’entre elles viennent de fonds de pensions britanniques, avec un projet basé sur le trading de joueurs et l’autre s’appuyant sur la formation. Cette dernière implique des personnalités nantaises bien connues, comme Nicolas Ouédec. Déjà présent dans le Collectif Nantais, un groupe qui avait tenté de racheter le FCN aux Kita il y a quelques années, le champion de France 1995 est impliqué dans cette éventuelle vente. Comme David Beckham ? D’après Ouest-France, le nom de l’ancienne star anglaise circule autour de la Jonelière depuis quelques jours. Alors que son avocat avait rencontré les représentants du Collectif Nantais en 2024, le propriétaire de l’Inter Miami est impliqué dans plusieurs projets de rachat de club.

Lire aussi

Nantes : Kita a des offres sur la table pour racheter le clubNantes : Kita a des offres sur la table pour racheter le club
Toutefois, si ces offres existent, rien ne dit que la famille Kita va lâcher le morceau dans un futur proche. Tout simplement parce que les négociations peuvent être longues entre les banques d’affaires, les audits à effectuer et les éventuelles rencontres avec le propriétaire des installations du FCN, à savoir la Métropole de Nantes. Mais au moins, cette nouvelle représente enfin une petite éclaircie au milieu des nuages orageux du côté de Nantes.
Articles Recommandés
Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 4e journée

L1 Programme Tv Et Resultats De La 2e Journee
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 2e journée

Liga Le Barca Deroule Contre Bilbao Et Reprend La Tete
Liga

Liga : Le Barça déroule contre Bilbao et reprend la tête

Gboho
OM

Gboho attend un signe de l'OM pour signer

Fil Info

28 août , 00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 4e journée
28 août , 00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 2e journée
27 août , 23:02
Liga : Le Barça déroule contre Bilbao et reprend la tête
27 août , 23:00
Gboho attend un signe de l'OM pour signer
27 août , 22:40
L3 : Programme TV et résultats de la 4e journée
27 août , 22:00
Des primes pour faire des passes, le PSG dévoile son secret
27 août , 21:30
Perri en avait marre d’attendre l’OM, il signe au Torino
27 août , 21:00
Bonne nouvelle, l'OL est favori en Europa League
27 août , 20:39
CL : Monaco se qualifie sans trembler

Derniers commentaires

LdC : Le tirage au sort du PSG, du LOSC et de Lens

C'est incompréhensible... mais avec autant de club anglais ca fausse le tirage d'entrée

LdC : Le tirage au sort du PSG, du LOSC et de Lens

L'hôpital qui se fout de la charité... 😂😂😂

LdC : Le tirage au sort du PSG, du LOSC et de Lens

En même temps 2 éditions et Paris 2 fois vainqueur... cqfd

LdC : Le tirage au sort du PSG, du LOSC et de Lens

Avec autant de club anglais c'est pipé ces tirages...double vainqueur et ca joue grosso modo les mêmes équipes ou tout du moins niveau équivalent...

Bonne nouvelle, l'OL est favori en Europa League

On as fait les barrages parce qu'on a fini devant l'OM tu sais ?! Devant au classement Uefa, devant en championnat, ça fait quoi d'être moins bons que des nuls ?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
31100404
2Lens logo
Lens
31100523
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
31100202
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
31100202
5Monaco logo
Monaco
31100101
6Brest logo
Brest
11010220
7Le Mans logo
Le Mans
11010220
8Rennes logo
Rennes
11010220
9Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
11010220
10Lorient logo
Lorient
11010000
11Nice logo
Nice
11010000
12Paris logo
Paris
11010000
13Troyes logo
Troyes
11010000
14Le Havre logo
Le Havre
0100101-1
15Toulouse logo
Toulouse
0100102-2
16Angers SCO logo
Angers SCO
0100102-2
17Auxerre logo
Auxerre
0100125-3
18Strasbourg logo
Strasbourg
0100104-4

Loading