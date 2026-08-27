Bonne nouvelle, l'OL est favori en Europa League

L'OL jouera la Ligue Europa cette saison après son échec lors des barrages de la Ligue des champions face à Fenerbahçe. Les Gones peuvent néanmoins nourrir de belles ambitions dans la compétition.

Comme la saison passée, l' OL sera bien présent en Ligue Europa. Les hommes de Paulo Fonseca n'ont pas réussi à battre Fenerbahçe lors des barrages qualificatifs pour la Ligue des champions. Forcément une grosse frustration pour les Gones, qui recevaient en plus au Groupama Stadium la formation turque lors du match retour. Toujours est-il que l'Olympique Lyonnais peut rêver d'un joli parcours en Ligue Europa cette saison, comme ce fut d'ailleurs le cas il y a quelques mois. Les Rhodaniens attendent désormais de connaître leurs futurs adversaires dans les prochaines semaines.

L'OL placé dans le meilleur des chapeaux

Comme le rappelle Le Progrès ces dernières heures, les pensionnaires du Groupama Stadium seront placés dans le chapeau 1 en Ligue Europa. Pour rappel, chaque équipe affrontera deux adversaires issus de chacun des quatre chapeaux. La phase de ligue de cette nouvelle édition de la Ligue Europa débutera les 16 et 17 septembre. L'OL commence à devenir un habitué de la C3, avec une quatrième participation en cinq saisons.

Cette fin de mercato estival sera également un bon indicateur des réelles ambitions que les Lyonnais pourront nourrir cette saison dans les différentes compétitions. L'échec de la qualification en Ligue des champions pourrait entraîner un ou deux départs majeurs. Pavel Sulc, mais surtout Malick Fofana, sont concernés. Paulo Fonseca va donc devoir attendre de voir comment évolue la situation de son effectif, qui pourrait manquer de qualité, mais surtout de profondeur, pour jouer pleinement toutes les compétitions.

L'OL aura quand même une belle carte à jouer en Ligue Europa. Le club rhodanien possède sur le papier l'expérience nécessaire pour viser loin dans la compétition.