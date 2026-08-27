Reiss Nelson

Arsenal donne son feu vert, l’OM fonce sur Reiss Nelson

OM27 août , 20:30
parAlexis Rose
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Toujours dans l'incapacité de faire venir le moindre renfort durant ce mercato estival, l’Olympique de Marseille va devoir se tourner sur le marché des joueurs libres. Avec Reiss Nelson comme première piste sérieuse ?
La fermeture du mercato d’été aura lieu dans quelques jours seulement, et le club phocéen n’a toujours pas recruté le moindre joueur. Du jamais vu ou presque à l’OM, où les transferts ont toujours chaudement agité la période estivale. Après les années folles sous la houlette de Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui enchaînaient les mouvements dans un sens comme dans l’autre à coups de millions d'euros, Marseille connaît maintenant une période de vaches maigres. Il faut dire que Frank McCourt a tiré la sonnette d'alarme en voyant les finances de son club basculer dans le rouge vif.
Dans l’obligation de vendre beaucoup de joueurs avant de pouvoir potentiellement renforcer l’effectif de Bruno Genesio, le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi va probablement se tourner sur le marché des joueurs libres. Depuis quelques jours, l’OM est par exemple sur la trace de Reiss Nelson. D’après @MassiliaZone, l’attaquant est « ciblé par l’OM » après avoir « accepté une rupture de contrat à l'amiable avec Arsenal ».

Nelson est désormais libre, l’OM va attaquer

Ce jeudi, les Gunners ont d’ailleurs officiellement annoncé le départ de Nelson : « Nous pouvons confirmer que Reiss Nelson a quitté le club. Nous avons convenu avec Reiss de résilier son contrat avec effet immédiat, lui permettant ainsi de devenir joueur libre ». À 26 ans, l’Anglais a tout connu à Arsenal, son club formateur avec lequel il a disputé 90 matchs et remporté la FA Cup 2020, mais aussi le Community Shield 2017 et 2020.
Prêté pendant quatre saisons, à Hoffenheim, Feyenoord, Fulham et Brentford, l’ailier gauche pourrait donc tenter de relancer sa carrière du côté de Marseille. Désormais libre de tout contrat, Nelson pourrait venir compenser le possible départ d’Igor Paixao, annoncé en partance pour Sunderland.

Lire aussi

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !
OM : McCourt vire Paixao, Emerson, Balerdi et TimberOM : McCourt vire Paixao, Emerson, Balerdi et Timber
Articles Recommandés
Des Primes Pour Faire Des Passes Le Psg Devoile Son Secret
PSG

Des primes pour faire des passes, le PSG dévoile son secret

Perri
OM

Perri en avait marre d’attendre l’OM, il signe au Torino

Bonne Nouvelle Lol Est Favori En Europa League
OL

Bonne nouvelle, l'OL est favori en Europa League

Cl Monaco Se Qualifie Sans Trembler
Monaco

CL : Monaco se qualifie sans trembler

Fil Info

27 août , 22:00
Des primes pour faire des passes, le PSG dévoile son secret
27 août , 21:30
Perri en avait marre d’attendre l’OM, il signe au Torino
27 août , 21:00
Bonne nouvelle, l'OL est favori en Europa League
27 août , 20:39
CL : Monaco se qualifie sans trembler
27 août , 20:00
La nouvelle force du PSG, l’Europe est déjà terrorisée
27 août , 19:30
Arsenal offre 100 ME et Gabriel Jesus pour Alvarez
27 août , 19:17
LdC : Le programme du RC Lens
27 août , 19:12
LdC : Le programme du LOSC
27 août , 19:07
LdC : Le tirage au sort du PSG, du LOSC et de Lens

Derniers commentaires

Bonne nouvelle, l'OL est favori en Europa League

Voila, t'as tout dit ! Les lolnais, c'est comme les belges... Premiers du classement coca-cola mais jamais vu une finale 🤣🤣🤣

Bonne nouvelle, l'OL est favori en Europa League

Le badgone est frustré dis donc Toujours pas remi de ta défaite hier soir ? 🤣🤣🤣

Bonne nouvelle, l'OL est favori en Europa League

Elles ouvrent leur gueule les lolnaises mais connaissent meme pas l'odeur d'une finale🤣🤣🤣

Bonne nouvelle, l'OL est favori en Europa League

Quel tsunami ? Quel karma ? Tu parles de quoi !

Bonne nouvelle, l'OL est favori en Europa League

Quand on est pas fichu de foutre un orteil en finale oui cest la honte.. cest bien beau de faire le keke en poule pour se faire fister en 8eme ou en demie mais bordel faites au moins une finale pour inscrire votre nom sur le palmares européen, la cest le néant

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
31100404
2Lens logo
Lens
31100523
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
31100202
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
31100202
5Monaco logo
Monaco
31100101
6Brest logo
Brest
11010220
7Le Mans logo
Le Mans
11010220
8Rennes logo
Rennes
11010220
9Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
11010220
10Lorient logo
Lorient
11010000
11Nice logo
Nice
11010000
12Paris logo
Paris
11010000
13Troyes logo
Troyes
11010000
14Le Havre logo
Le Havre
0100101-1
15Toulouse logo
Toulouse
0100102-2
16Angers SCO logo
Angers SCO
0100102-2
17Auxerre logo
Auxerre
0100125-3
18Strasbourg logo
Strasbourg
0100104-4

Loading