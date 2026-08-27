Arsenal donne son feu vert, l’OM fonce sur Reiss Nelson

Toujours dans l'incapacité de faire venir le moindre renfort durant ce mercato estival, l’Olympique de Marseille va devoir se tourner sur le marché des joueurs libres. Avec Reiss Nelson comme première piste sérieuse ?

La fermeture du mercato d’été aura lieu dans quelques jours seulement, et le club phocéen n’a toujours pas recruté le moindre joueur. Du jamais vu ou presque à l’ OM , où les transferts ont toujours chaudement agité la période estivale. Après les années folles sous la houlette de Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui enchaînaient les mouvements dans un sens comme dans l’autre à coups de millions d'euros, Marseille connaît maintenant une période de vaches maigres. Il faut dire que Frank McCourt a tiré la sonnette d'alarme en voyant les finances de son club basculer dans le rouge vif.

Dans l’obligation de vendre beaucoup de joueurs avant de pouvoir potentiellement renforcer l’effectif de Bruno Genesio, le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi va probablement se tourner sur le marché des joueurs libres. Depuis quelques jours, l’OM est par exemple sur la trace de Reiss Nelson. D’après @MassiliaZone, l’attaquant est « ciblé par l’OM » après avoir « accepté une rupture de contrat à l'amiable avec Arsenal ».

Nelson est désormais libre, l’OM va attaquer

Ce jeudi, les Gunners ont d’ailleurs officiellement annoncé le départ de Nelson : « Nous pouvons confirmer que Reiss Nelson a quitté le club. Nous avons convenu avec Reiss de résilier son contrat avec effet immédiat, lui permettant ainsi de devenir joueur libre ». À 26 ans, l’Anglais a tout connu à Arsenal, son club formateur avec lequel il a disputé 90 matchs et remporté la FA Cup 2020, mais aussi le Community Shield 2017 et 2020.

Prêté pendant quatre saisons, à Hoffenheim, Feyenoord, Fulham et Brentford, l’ailier gauche pourrait donc tenter de relancer sa carrière du côté de Marseille. Désormais libre de tout contrat, Nelson pourrait venir compenser le possible départ d’Igor Paixao, annoncé en partance pour Sunderland.