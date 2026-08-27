La nouvelle force du PSG, l’Europe est déjà terrorisée

Luis Enrique est fier de présenter la nouvelle arme fatale du PSG, avec une formation désormais très efficace sur les coups de pied arrêtés. Arsenal n'a qu'à bien se tenir.

Après son doublé en Ligue des Champions , le PSG est désormais vu comme un ogre européen, et son recrutement laisse à penser que Luis Campos et Luis Enrique ont bien l’intention de continuer à régner sur le continent. Surtout que, cela s’est particulièrement vu en ce début de saison, Paris a adopté de nouvelles tactiques sur les coups de pied arrêtés. Le danger est clairement présent offensivement, alors que l’aspect défensif a aussi été travaillé pour éviter de subir sur ces aspects du jeu si cruciaux.

Luis Enrique loue le travail de son staff

Pas besoin d’aller chercher bien loin pour trouver l’exemple d’une équipe qui a fait très mal à ses adversaires la saison dernière, puisqu’Arsenal a été la cible de nombreuses critiques pour son efficacité presque clinique sur corner en Premier League, ce qui lui a permis d’aller chercher le titre. Le PSG a beaucoup bossé sur cet aspect, et même si ce n’est pas forcément le style de jeu que Luis Enrique préfère, l’entraineur espagnol s’est penché dessus avec insistance et cela porte déjà ses fruits, a assuré le technicien parisien en conférence de presse.

« Au début, quand je suis arrivé ici, vous m’avez toujours posé des questions sur les coups de pied arrêtés. Mais après deux ans, plus personne n’a posé cette question. Si tu poses la question aujourd’hui, c’est très positif car nous sommes l’une des meilleures équipes en Europe, dans le top 5 sur l’aspect défensif et offensif sur les coups de pied arrêtés. Et dans notre championnat, l’an dernier, on a été les meilleurs, offensivement et défensivement, ce sont les statistiques. Nous en avons parlé cette semaine avec l’équipe, et on a fait des erreurs sur les derniers matchs. C’est ça, le football, il faut toujours être attentif. C’est un sujet que nous avons beaucoup amélioré avec Rafel Pol, Borja Alvarez et Guillem Hernandez, mais spécialement avec Rafel Pol, qui fait un travail incroyable. On continue à améliorer notre façon de jouer », a livré Luis Enrique, qui rend hommage à son staff qui travaille sur les coups de pied arrêtés. Avec succès jusqu’à présent.