Ousmane Dembélé

Dembélé va tuer le PSG et la France

PSG21 févr. , 14:00
parMehdi Lunay
Sorti sur blessure contre Monaco, Ousmane Dembélé ne jouera pas contre Metz samedi soir et inquiète le PSG. Le Ballon d'Or 2025 subit sa troisième blessure en 7 mois seulement. De quoi remettre en cause sa gestion physique.
L'ancien Ousmane Dembélé est de retour et cela ne fait pas vraiment plaisir au Paris Saint-Germain. Depuis quelques semaines, l'attaquant français pêche un peu dans l'efficacité offensive comme c'était souvent le cas avant sa grande année 2025. Surtout, il fréquente trop assidument l'infirmerie. Le Ballon d'Or en titre connaît son troisième souci musculaire de la saison après septembre et novembre. Mardi soir, Dembélé a quitté la pelouse après 25 minutes seulement contre Monaco. Touché au mollet gauche, il manquera la réception de Metz samedi soir.

Dembélé ne prend pas soin de son corps

Rien de bien grave à court terme mais il ne faudrait pas que ça se reproduise. Le PSG ne peut pas se permettre de perdre Dembélé au printemps, quand la Ligue des champions et la Ligue 1 livreront leur verdict. La responsabilité de l'attaquant est engagée selon les journalistes d'Eurosport Martin Mosnier et Arthur Merle. Ils ont constaté que le Ballon d'Or s'était à chaque fois blessé dans des matchs où il était incertain au coup d'envoi. Dembélé a joué ces matchs contre l'avis du staff, pensant plus à ses performances personnelles qu'à sa santé.
« La gestion d’Ousmane Dembélé est différente de la saison dernière. Si on revient un peu en arrière, il y avait une gestion beaucoup plus prudente de Dembélé. Là, on a l’impression que le joueur a un peu pris la main sur les décisions par rapport à Luis Enrique. Quand on lit L’Equipe, on constate que c’est Dembélé qui a poussé pour jouer contre le Bayern et contre Monaco. C’est un problème, on sent le joueur qui veut rattraper sa saison d’après-Ballon d’Or », ont-ils lâché.

Les deux journalistes ont sommé l'attaquant de changer son approche, pour le PSG mais aussi pour l'Equipe de France. « C’est problématique. Il s’est dit qu’un Ballon d’Or ça ne reste pas sur le banc. Il s’est mis une forme de pression. Il a autant de pépins parce qu’il ne prend pas le temps de revenir à 100 %. Moi ce qui me pose problème, c’est qu’on attend Dembélé à la coupe du monde pour qu’il influe enfin sur l’Equipe de France. A force de prendre du retard, on se demande quel Dembélé on aura aux Etats-Unis », ont-ils conclu. Un appel à la prudence sans doute partagé par Didier Deschamps.
