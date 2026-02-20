ICONSPORT_279190_0332 (1)
Ousmane Dembélé - PSG

C’est fini avec le PSG, Dembélé a choisi son futur club

PSG20 févr. , 16:00
Eric Bethsy
En désaccord avec ses dirigeants, Ousmane Dembélé s’éloigne d’une prolongation et du Paris Saint-Germain. La presse espagnole annonce le probable départ de l’attaquant français qui aurait déjà contacté sa future équipe en Premier League.
Ça coince toujours avec Ousmane Dembélé. Depuis son sacre au Ballon d’Or, l’attaquant du Paris Saint-Germain réclame un contrat à la hauteur de son nouveau statut. Mais ses demandes sont incompatibles avec le système mis en place par la direction francilienne. « On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs, tout le monde le sait et le respecte, confiait le président Nasser Al-Khelaïfi sur Canal+ en janvier dernier. L'équipe et le club sont plus importants que tout le monde. »

Catégorique, le Qatarien ne compte pas accorder le moindre traitement de faveur à Ousmane Dembélé. Les discussions n’ont donc pas avancé. Pire encore, la presse espagnole annonce que les échanges sont interrompus de manière définitive. L’attaquant sous contrat jusqu’en 2028 réclamerait un salaire annuel aux alentours de 60 millions d’euros, d’où la fracture évoquée par Fichajes. Et pour ne rien arranger, la relation entre l’ancien joueur du FC Barcelone et Luis Enrique s’est détériorée. A tel point que l’entraîneur du Paris Saint-Germain serait désormais favorable au départ d’Ousmane Dembélé.
Le message a bien été reçu dans l’entourage de l’international tricolore qui aurait proposé ses services à Chelsea. Un intérêt réciproque puisque les Blues seraient totalement emballés à l’idée de le recruter. Le club anglais de BlueCo considère Ousmane Dembélé comme un atout majeur sur les plans sportif et médiatique. Son arrivée permettrait d’installer un trio offensif redoutable avec Cole Palmer et le Brésilien Estevão Willian. Malgré les contraintes imposées par le fair-play financier anglais, Chelsea prépare déjà une offre qui se rapproche des prétentions salariales du Parisien. Reste à savoir comment le Paris Saint-Germain réagira face à cette rumeur.
Derniers commentaires

C’est fini avec le PSG, Dembélé a choisi son futur club

Saka 24 ans a prolongé pour 17 M€ par an Haland est a 30M€ par an Et Chelsea va filer 60 plaques a Dembouz qui a fait 6 mois de bon , de tres bon meme dans toute sa carriere et qui a 29 ans ???????????

OL : 9 clubs sur le coup, Sulc rend fous les Anglais

Surtout vu la gueule des équipes "intéressées" MDR

PSG : Désiré Doué au Real Madrid, la réponse tombe

MDR il vous manque un zéro les meringues !!

OL : 9 clubs sur le coup, Sulc rend fous les Anglais

Mais carrément, ce sont des clubs de seconde zone du championnat anglais

EdF : Deschamps ne sait pas quoi faire de Tolisso

Je ne sais pas si rigide est le bon mot j’aurai dit stupide. Il ne saurait pas l’utiliser ? Psk Tolisso n’est plus un milieu polyvalent et du coup peut être encore plus utile remplaçant en EDF que certains remplaçants de dédé.

Loading