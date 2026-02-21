OM : « On nous cache quelque chose », scandale à Marseille

Rien ne va plus à l'OM, et la défaite vendredi à Brest l'a démontré une fois de plus. Si le duo Benatia-Beye veut redresser le club phocéen, certains suiveurs marseillais pensent que quelque chose se trame du côté des dirigeants.

La première période pathétique des joueurs de Habib Beye à Brest, et la défaite qui s'en est suivie, ont mis le feu aux réseaux sociaux du côté des supporters marseillais. Mais sur les médias proches de l'Olympique de Marseille, c'est également la colère qui l'a emporté. Sur Maritima Médias, qui couvre l'actualité de l'OM, les commentaires ont été brutaux envers Benjamin Pavard et ses coéquipiers. Et dans le débrief c'est même allé encore plus loin, au moment où l'un des consultants du média marseillais a évoqué ce qu'il avait vu sur la pelouse brestoise. Pour lui, il est clair que quelque chose s'est passé et a contribué à dynamiter l'OM en l'espace de quelques jours, alors même que ce n'était pas non plus la catastrophe.

On était quatrième à deux points du troisième de Ligue 1, on est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, et tu mets le feu au club. Il faut me l’expliquer. Il faudrait que quelqu’un de la direction me l’explique et nous dise ce qu’il s’est passé réellement, c’est tout. Il y a quelque chose qui s’est passé et qu’on ne sait pas. Ce n’est pas possible que tout soit parti en coui.... alors que nous étions quatrièmes et qualifiés pour les quarts de finale. Comment c’est possible qu’on se retrouve dans cette situation. On nous a vendu du rêve avec le projet de trois ans (...) Soit disant le recrutement a été fait avec des joueurs qui ont la mentalité pour jouer à l’OM, mais c’est ce qu’on a vu contre Brest la mentalité pour jouer chez nous ? C’est ça l’amour des joueurs pour le maillot ? C’est ça le respect pour les supporters ? », s'interroge le consultant. Furieux, et à bout de nerfs, Stef13, célèbre consultant de Maritima Médias, a vidé son sac et posé des questions qui fâchent à Franck McCourt et Medhi Benatia. «», s'interroge le consultant.

Une semaine à Marbella pour préparer OM-OL

Désormais, le successeur de Roberto de Zerbi et ses joueurs vont passer quelques jours à Marbella non pas pour faire la fête dans les célèbres boîtes de nuit de la Costa del Sol, mais pour préparer la réception de l'OL dimanche prochain au Vélodrome. En cas de défaite face à Lyon, l'OM dirait adieu au podium de la Ligue 1, ce qui pourrait provoquer un nouveau séisme dans la cité phocéenne.