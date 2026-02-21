ICONSPORT_227934_0338 (1)
Kyllian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi

Le PSG attaque Mbappé, rendez-vous lundi au tribunal

Kylian Mbappé21 févr. , 12:40
parClaude Dautel
1
Le PSG a annoncé vendredi sa décision de ne pas faire appel de sa condamnation aux prud'hommes dans le dossier Kylian Mbappé. Mais dans le même temps, Paris attaque son ancien joueur.
Depuis 24 heures, le Paris Saint-Germain affiche sur la Une de son site internet la décision de justice prise dans le cadre de l'affaire qui l'opposait à Kylian Mbappé en application d’une décision rendue par le Conseil de prud’hommes de Paris en date du 16 décembre 2025. Le PSG ayant réglé ce qu'il devait à la star française du Real Madrid, le dossier est terminé. Sauf que dans le même temps, Abdellah Boulma, journaliste indépendant que l'on peut entendre notamment sur Ici Paris-Ile de France, révèle que les avocats du Paris Saint-Germain et ceux de Kylian Mbappé ont rendez-vous ce lundi au tribunal judiciaire de Paris. Et cette fois c'est le club de Nasser Al-Khelaifi qui attaque son ancien joueur.

Le PSG ne lâche pas Mbappé

Selon notre confrère, le Paris Saint-Germain accuse l'attaquant vedette du Real Madrid et de l'équipe de France d'avoir abusé des recours. « À la demande du PSG, une audience se tiendra ce lundi devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’apprécier un éventuel abus des voies de recours, Kylian Mbappé ayant saisi pendant près d’un an les instances sportives (LFP, FFF) avant le juge prud’homal », explique Abdellah Boulma. Alors que de nombreux supporters des champions d'Europe espéraient que tout cela soit désormais à conjuguer au passé, rappelant que sportivement le départ de Kylian Mbappé avait probablement contribué à gagner la Ligue des champions, les dirigeants du PSG ont la rancune tenace.

Rendez-vous lundi au tribunal

Pour l'instant, la justice et les autorités ont toujours donné raison à Kylian Mbappé contre son ancien employeur, à voir ce que décidera lundi le tribunal judiciaire de Paris. Désormais, ce que tout le monde attend clairement, c'est que le Real Madrd et le PSG se croisent en Ligue des champions afin que ce dossier se règle sur la pelouse et pas dans les tribunaux.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_350033_0325
PSG

Dembélé va tuer le PSG et la France

ICONSPORT_283262_0030
OL

L’OL a fait un énorme cadeau à Villarreal

ICONSPORT_100025_0012
OM

OM : Frank McCourt dément la piste Pauline Gamerre

Fil Info

21 févr. , 14:00
Dembélé va tuer le PSG et la France
21 févr. , 13:30
L’OL a fait un énorme cadeau à Villarreal
21 févr. , 13:00
OM : Frank McCourt dément la piste Pauline Gamerre
21 févr. , 12:20
OM : « On nous cache quelque chose », scandale à Marseille
21 févr. , 12:00
Endrick : L'OL a repoussé un danger hallucinant
21 févr. , 11:30
Lewandowski indigne de Yamal, Thierry Henry se lâche
21 févr. , 11:00
Nantes : Un joueur tremble pour les salariés
21 févr. , 10:35
Le PSG confirme l'absence de Dembélé dans son groupe

Derniers commentaires

OM : « On nous cache quelque chose », scandale à Marseille

Tu comprendras jamais rien au foot..... laisse tomber et retourne dans ta chambre jouer aux lego

OM : Frank McCourt dément la piste Pauline Gamerre

Mec, ouvre un livre purée ….

OM : « On nous cache quelque chose », scandale à Marseille

On constate qu'il y a quand même du mieux : Ils n'ont pas pris de buts dans les dernières minutes.^^

OM : Frank McCourt dément la piste Pauline Gamerre

P'auv mec.... tu t'enfonce de plus en plus... t'es à l'image du pseudo club de wish que tu supporte.... pathétique !

OM : « On nous cache quelque chose », scandale à Marseille

Ça y'est, t'es de retour après digestion d'une énième humiliation ?? T'as bien mal au cul tocard D'abord on dit SA crise sportiVE....ton illettrisme prouve que t'es un pauvre mec abruti par ton supporterisme du club le plus hOMteux de France Continue comme ça, tu nous régales blaireau 😂😂🐐🐐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading