Le PSG attaque Mbappé, rendez-vous lundi au tribunal

Le PSG a annoncé vendredi sa décision de ne pas faire appel de sa condamnation aux prud'hommes dans le dossier Kylian Mbappé. Mais dans le même temps, Paris attaque son ancien joueur.

Depuis 24 heures, le Paris Saint-Germain affiche sur la Une de son site internet la décision de justice prise dans le cadre de l'affaire qui l'opposait à Kylian Mbappé en application d’une décision rendue par le Conseil de prud’hommes de Paris en date du 16 décembre 2025. Le PSG ayant réglé ce qu'il devait à la star française du Real Madrid, le dossier est terminé. Sauf que dans le même temps, Abdellah Boulma, journaliste indépendant que l'on peut entendre notamment sur Ici Paris-Ile de France, révèle que les avocats du Paris Saint-Germain et ceux de Kylian Mbappé ont rendez-vous ce lundi au tribunal judiciaire de Paris. Et cette fois c'est le club de Nasser Al-Khelaifi qui attaque son ancien joueur.

Le PSG ne lâche pas Mbappé

Selon notre confrère, le Paris Saint-Germain accuse l'attaquant vedette du Real Madrid et de l'équipe de France d'avoir abusé des recours. « À la demande du PSG, une audience se tiendra ce lundi devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’apprécier un éventuel abus des voies de recours, Kylian Mbappé ayant saisi pendant près d’un an les instances sportives (LFP, FFF) avant le juge prud’homal », explique Abdellah Boulma. Alors que de nombreux supporters des champions d'Europe espéraient que tout cela soit désormais à conjuguer au passé, rappelant que sportivement le départ de Kylian Mbappé avait probablement contribué à gagner la Ligue des champions, les dirigeants du PSG ont la rancune tenace.

Rendez-vous lundi au tribunal

Pour l'instant, la justice et les autorités ont toujours donné raison à Kylian Mbappé contre son ancien employeur, à voir ce que décidera lundi le tribunal judiciaire de Paris. Désormais, ce que tout le monde attend clairement, c'est que le Real Madrd et le PSG se croisent en Ligue des champions afin que ce dossier se règle sur la pelouse et pas dans les tribunaux.