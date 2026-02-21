Le PSG attaque Mbappé, rendez-vous lundi au tribunal

Tu comprendras jamais rien au foot..... laisse tomber et retourne dans ta chambre jouer aux lego
Mec, ouvre un livre purée ….
On constate qu'il y a quand même du mieux : Ils n'ont pas pris de buts dans les dernières minutes.^^
P'auv mec.... tu t'enfonce de plus en plus... t'es à l'image du pseudo club de wish que tu supporte.... pathétique !
Ça y'est, t'es de retour après digestion d'une énième humiliation ?? T'as bien mal au cul tocard D'abord on dit SA crise sportiVE....ton illettrisme prouve que t'es un pauvre mec abruti par ton supporterisme du club le plus hOMteux de France Continue comme ça, tu nous régales blaireau 😂😂🐐🐐
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
📍À la demande du PSG, une audience se tiendra ce lundi devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’apprécier un éventuel abus des voies de recours, Kylian Mbappé ayant saisi pendant près d’un an les instances sportives (LFP, FFF) avant le juge prud’homal.