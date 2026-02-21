« Une vraie sal… » : Mbappé se fait détruire en Ligue 1

Kylian Mbappé a quitté le PSG il y a quelques mois, mais il n’a pas laissé que de bons souvenirs à ses anciens adversaires. Alexandre Oukidja en sait quelque chose.

Le Paris Saint-Germain et Mbappé se sont séparés en 2024, l’attaquant français réalisant son rêve en rejoignant le Real Madrid. À Paris, Mbappé a marqué son passage, devenant même le meilleur buteur de l’histoire du club. Il a infligé de nombreux cauchemars à plusieurs équipes de Ligue 1, dont le FC Metz. Alexandre Oukidja, ancien gardien des Grenats, ne dira pas le contraire. Son expérience avec le champion du monde 2018 comporte des souvenirs marquants, avec des moments de tension avec la star française.

Mbappé a rendu fou Oukidja

Lors d’un entretien accordé au streameur Flodas, Alexandre Oukidja a d'ailleurs raconté une anecdote peu flatteuse sur Kylian Mbappé : « Ces personnes-là se sentent intouchables. Il m’est arrivé deux-trois conneries avec Mbappé. Au début, je ne le connaissais pas ; maintenant, je sais comment il est. Si on perd 1, 2 ou 3-0, il te relève en disant : ‘Excuse-moi, pardon, je suis désolé.’ En revanche, dès qu’il se sent un peu titillé, qu’il ne fait pas un bon match ou qu’il est en train de perdre, il commence à t’insulter, toi et ta mère, à te dire : ‘Va te faire enc…’ »

Oukidja est allé plus loin en revenant sur une rencontre entre Metz et le PSG, disputée en septembre 2021 au stade Saint-Symphorien : « Le ballon est volontairement mis en touche pour permettre à un joueur blessé d’être soigné. Sur la remise en jeu, Mbappé nous rend le ballon, mais tente de me lober. Je lui ai dit : ‘Mais tu es fou, qu’est-ce que tu fais ?’ Il me répond : ‘Toi, ferme ta g… petit joueur.’ Je me suis dit : ‘Calme-toi, sinon tu vas te faire expulser, prendre un rouge et on va te tomber dessus.’ »

Lors de ce court succès du PSG à Metz, Mbappé et Oukidja s’étaient encore écharpés au moment du but d’Achraf Hakimi dans les derniers instants du match. Le gardien lorrain, provoqué, a raconté : « Je suis sorti de mes gonds sans réfléchir. Pour moi, il n’y avait plus de supporters, plus de match. C’était comme si le stade devenait un ring. Dans ma tête, j’ai pété les plombs. Je lui ai dit : ‘Écoute-toi : tu fais le gendre idéal devant les caméras, le mec qui parle bien. Mais en vrai, tu es une vraie sal…’ »

L’ambiance sur le terrain avait donc été électrique, illustrant parfaitement la tension entre les deux joueurs lors de cette rencontre.