Endrick : L'OL a repoussé un danger hallucinant

OL21 févr. , 12:00
parClaude Dautel
Elu meilleur joueur de Ligue en janvier, alors qu'il venait à peine de rejoindre l'OL, Endrick est l'atout numéro 1 de Lyon. La presse espagnole révèle que le club rhodanien a failli être dépassé au dernier moment.
C'est le meilleur coup du mercato d'hiver en Ligue 1, et probablement même le plus gros coup de la saison. En se faisant prêter Endrick par le Real Madrid, après plusieurs mois de négociations, l'Olympique Lyonnais a signé un coup de maître. L'avant-centre brésilien, suspendu contre Nice, fera son retour pour le déplacement de dimanche à Strasbourg et Paulo Fonseca compte sur lui afin de décrocher une victoire qui mettrait l'OL huit points devant l'Olympique de Marseille. Si du côté des dirigeants lyonnais, on doit se réjouir de ce joli coup, c'est d'autant plus le cas que le média espagnol Planeta Real Madrid affirme que le Real Madrid avait reçu des offres à 50 millions d'euros pour un transfert d'Endrick avant le mercato d'hiver.
Le site proche des Merengue confirme que si le Paris SG et Chelsea sont venus aux renseignements, le FC Barcelone a proposé 50ME à son éternel rival afin d'obtenir le transfert définitif d'Endrick. Sachant que le Real Madrid a déboursé 47,5ME pour faire venir le jeune avant-centre brésilien de Palmeiras, et que le joueur de 19 ans cirait le banc cette saison, Florentino Perez aurait pu accepter cette offre et finalement rentrer dans ses billes sur ce dossier. Mais, pour les dirigeants madrilènes, la valeur sportive d'Endrick est indiscutable, et en le prêtant à l'Olympique Lyonnais, il s'agissait de lui donner beaucoup plus de temps. Exit donc la proposition du FC Barcelone, le board madrilène est allé au bout de son idée.

Endrick ne voulait que l'OL

Cela a été d'autant plus facile que, de son côté, Endrick était lui convaincu que ce prêt à l'OL était une bonne chose pour sa carrière. Et pour l'attaquant, auteur de 5 buts depuis qu'il a signé à Lyon (3 en L1 et 2 en Coupe de France), il était hors de question de rejoindre le Barça, rival historique du Real Madrid. Florentino Perez a donc déchiré toutes les offres et a maintenu le deal avec Lyon.
