TV : La L1 et le foot européen, Netflix prépare l'offre du siècle

En France comme en Europe, la question des droits télévisuels reste un enjeu majeur. Mais une offre historique se prépare pour 2030 et il se pourrait que ce soit Netflix qui soit à la manoeuvre.

The Touchline, une avancée pourrait intervenir prochainement. Le problème des droits TV n’est pas près d’être résolu à l’échelle européenne . En Belgique, en France, en Italie ou en Espagne, les amateurs de football cherchent des alternatives pour ne rien manquer des matchs, au détriment du développement économique des ligues et des clubs concernés. Beaucoup espèrent qu’une solution viable et équitable sera rapidement trouvée pour satisfaire l’ensemble des acteurs du football. Selon les informations de, une avancée pourrait intervenir prochainement.

Une révolution à venir ?

Le média spécialisé a en effet indiqué ces dernières heures sur X : « Une grande entreprise internationale de médias travaille en coulisses sur un réseau permettant aux citoyens de l’UE de regarder les cinq meilleurs championnats ainsi que les compétitions de l’UEFA sur une même plateforme. Le projet est complexe à mettre en place à court terme en raison des accords de licence et d’exclusivité existants, mais l’objectif est de parvenir à un football plus unifié d’ici 2035. »

Reste à savoir quel serait le prix proposé, mais cette annonce devrait en réjouir plus d’un parmi les fans et observateurs de football. Pas mal de rumeurs indiquent que la grande entreprise en question serait Netflix. En attendant d’en savoir davantage sur ce projet, le football français serait bien avisé de trouver rapidement une solution pour sécuriser ses droits TV.

La récente démission de Nicolas de Tavernost de la présidence de LFP Média pourrait, en effet, remettre en question l’avenir de la chaîne Ligue 1+. Un nouvel échec dans ce domaine ne serait pas sans conséquences, avec des répercussions directes sur les finances de nombreux clubs de Ligue 1, déjà fragilisés par la gestion des droits télévisuels et les incertitudes économiques actuelles.