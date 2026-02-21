ICONSPORT_100025_0012

OM : Frank McCourt dément la piste Pauline Gamerre

OM21 févr. , 13:00
parClaude Dautel
6
La réaction à l'information de L'Equipe concernant la possible nomination de l'actuelle directrice générale du Red Star à la place de Pablo Longoria n'a pas traîné.
L'avenir de l'actuel président de l'Olympique de Marseille semble scellé et il est évident que Pablo Longoria va rapidement quitter ses fonctions. Après avoir été brutalement poussé à un poste honorifique par Frank McCourt, qui a décidé de confier le club à Medhi Benatia, Pablo Longoria va devoir céder sa place. Ce samedi, le quotidien sportif révélait que Pauline Gamerre, actuelle responsable du Red Star et native de Marseille, allait être rapidement reçue pour éventuellement prendre ce poste. Mais du côté des dirigeants de l'OM, on a rapidement fait savoir que tout cela était une pure fiction, même si l'on voit mal L'Equipe sortir ce nom de nulle part.

Frank McCourt n'a pas rendez-vous avec Pauline Gamerre

Plusieurs sources concordantes révèlent que le clan McCourt réfute totalement avoir un rendez-vous avec l'actuelle dirigeante du Red Star. Et il ajoute que cette solution n'est pas du tout étudiée de près par l'Olympique de Marseille pour succéder à Pablo Longoria, dont le départ est toutefois imminent. « L'une des pistes évoquées dans les médias ce samedi mène à la directrice générale du Red Star, Pauline Gamerre (42 ans). Un nom déjà avancé par le passé pour un poste de DG. Néanmoins, cette option ne nous a pas été confirmée par l'entourage de Frank McCourt, qui dément une prochaine arrivée de cette jeune Marseillaise. Le feuilleton de la succession de l'Ibère ne fait que commencer... », confirme, ainsi, La Provence.
Il va donc falloir patienter pour connaître le futur boss de l'Olympique de Marseille, et probablement que les rumeurs vont s'intensifier, nombreux étant ceux qui sont tentés par ce poste pourtant compliqué. Parmi les rumeurs entendues ces derniers jours, le nom de Cyril Linette, récemment poussé en dehors du comité d'organisation des JO d'hiver 2030, ancien patron des sports de Canal+ et candidat malheureux à la présidence de la LFP, a été cité.
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_350033_0325
PSG

Dembélé va tuer le PSG et la France

ICONSPORT_283262_0030
OL

L’OL a fait un énorme cadeau à Villarreal

ICONSPORT_227934_0338 (1)
Kylian Mbappé

Le PSG attaque Mbappé, rendez-vous lundi au tribunal

Fil Info

21 févr. , 14:00
Dembélé va tuer le PSG et la France
21 févr. , 13:30
L’OL a fait un énorme cadeau à Villarreal
21 févr. , 12:40
Le PSG attaque Mbappé, rendez-vous lundi au tribunal
21 févr. , 12:20
OM : « On nous cache quelque chose », scandale à Marseille
21 févr. , 12:00
Endrick : L'OL a repoussé un danger hallucinant
21 févr. , 11:30
Lewandowski indigne de Yamal, Thierry Henry se lâche
21 févr. , 11:00
Nantes : Un joueur tremble pour les salariés
21 févr. , 10:35
Le PSG confirme l'absence de Dembélé dans son groupe

Derniers commentaires

OM : « On nous cache quelque chose », scandale à Marseille

Tu comprendras jamais rien au foot..... laisse tomber et retourne dans ta chambre jouer aux lego

OM : Frank McCourt dément la piste Pauline Gamerre

Mec, ouvre un livre purée ….

OM : « On nous cache quelque chose », scandale à Marseille

On constate qu'il y a quand même du mieux : Ils n'ont pas pris de buts dans les dernières minutes.^^

OM : Frank McCourt dément la piste Pauline Gamerre

P'auv mec.... tu t'enfonce de plus en plus... t'es à l'image du pseudo club de wish que tu supporte.... pathétique !

OM : « On nous cache quelque chose », scandale à Marseille

Ça y'est, t'es de retour après digestion d'une énième humiliation ?? T'as bien mal au cul tocard D'abord on dit SA crise sportiVE....ton illettrisme prouve que t'es un pauvre mec abruti par ton supporterisme du club le plus hOMteux de France Continue comme ça, tu nous régales blaireau 😂😂🐐🐐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading