OM : Frank McCourt dément la piste Pauline Gamerre

La réaction à l'information de L'Equipe concernant la possible nomination de l'actuelle directrice générale du Red Star à la place de Pablo Longoria n'a pas traîné.

L'Equipe sortir ce nom de nulle part. L'avenir de l'actuel président de l'Olympique de Marseille semble scellé et il est évident que Pablo Longoria va rapidement quitter ses fonctions. Après avoir été brutalement poussé à un poste honorifique par Frank McCourt, qui a décidé de confier le club à Medhi Benatia, Pablo Longoria va devoir céder sa place. Ce samedi, le quotidien sportif révélait que Pauline Gamerre, actuelle responsable du Red Star et native de Marseille, allait être rapidement reçue pour éventuellement prendre ce poste. Mais du côté des dirigeants de l'OM, on a rapidement fait savoir que tout cela était une pure fiction, même si l'on voit malsortir ce nom de nulle part.

Frank McCourt n'a pas rendez-vous avec Pauline Gamerre

L'une des pistes évoquées dans les médias ce samedi mène à la directrice générale du Red Star, Pauline Gamerre (42 ans). Un nom déjà avancé par le passé pour un poste de DG. Néanmoins, cette option ne nous a pas été confirmée par l'entourage de Frank McCourt, qui dément une prochaine arrivée de cette jeune Marseillaise. Le feuilleton de la succession de l'Ibère ne fait que commencer... », confirme, ainsi, Plusieurs sources concordantes révèlent que le clan McCourt réfute totalement avoir un rendez-vous avec l'actuelle dirigeante du Red Star. Et il ajoute que cette solution n'est pas du tout étudiée de près par l'Olympique de Marseille pour succéder à Pablo Longoria, dont le départ est toutefois imminent. «», confirme, ainsi, La Provence

Il va donc falloir patienter pour connaître le futur boss de l'Olympique de Marseille, et probablement que les rumeurs vont s'intensifier, nombreux étant ceux qui sont tentés par ce poste pourtant compliqué. Parmi les rumeurs entendues ces derniers jours, le nom de Cyril Linette, récemment poussé en dehors du comité d'organisation des JO d'hiver 2030, ancien patron des sports de Canal+ et candidat malheureux à la présidence de la LFP, a été cité.