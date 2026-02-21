ICONSPORT_283262_0030
Mikautadze

L’OL a fait un énorme cadeau à Villarreal

OL21 févr. , 13:30
parHadrien Rivayrand
1
L’été dernier, en toute fin de mercato, l’OL cédait Georges Mikautadze à Villarreal. L’ancien attaquant des Gones marche sur l’eau avec le club espagnol.
Alors en grandes difficultés financières, l’OL avait décidé de se séparer de l’international géorgien l'été dernier. Villarreal, de son côté, souhaitait miser sur le buteur de 25 ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club espagnol ne regrette absolument pas son investissement de 36 millions d’euros.
Avec le Sous-marin jaune, Mikautadze se montre plus que redoutable et n’est pas étranger à l’excellent classement de son équipe en Liga. Villarreal occupe en effet la troisième place du championnat après 24 journées disputées, porté notamment par l’efficacité de son nouvel avant-centre.

Mikautadze impressionne en Espagne 

Ces dernières heures, sur X, plusieurs observateurs espagnols ont tenu à souligner l’importance de Mikautadze dans les bons résultats de Villarreal. C’est notamment le cas de Javier Valle, journaliste pour DAZN : « La meilleure nouvelle pour Villarreal CF cette saison est sans aucun doute Georges Mikautadze. Huit buts en douze titularisations, et le plus impressionnant, c’est que j’ai le sentiment qu’il est encore loin d’avoir atteint son plein potentiel. Sa progression pourrait être phénoménale. »
Encore jeune, Mikautadze a soif de prouver au plus haut niveau. Il n’a pas eu l’occasion de montrer durablement toute l’étendue de son talent au sein de son club de cœur, l’OL. En Espagne, il bénéficie d’une nouvelle opportunité de briller au plus haut niveau, qu’il ne compte évidemment pas laisser passer.
Il aura sans doute également à cœur de qualifier Villarreal pour la prochaine Ligue des champions. Le club de la banlieue de Valence a en effet vécu une campagne cauchemardesque dans la compétition cette saison et un retour sur la scène européenne constituerait une formidable revanche.

Derniers commentaires

OM : « On nous cache quelque chose », scandale à Marseille

Tu comprendras jamais rien au foot..... laisse tomber et retourne dans ta chambre jouer aux lego

OM : Frank McCourt dément la piste Pauline Gamerre

Mec, ouvre un livre purée ….

OM : « On nous cache quelque chose », scandale à Marseille

On constate qu'il y a quand même du mieux : Ils n'ont pas pris de buts dans les dernières minutes.^^

OM : Frank McCourt dément la piste Pauline Gamerre

P'auv mec.... tu t'enfonce de plus en plus... t'es à l'image du pseudo club de wish que tu supporte.... pathétique !

OM : « On nous cache quelque chose », scandale à Marseille

Ça y'est, t'es de retour après digestion d'une énième humiliation ?? T'as bien mal au cul tocard D'abord on dit SA crise sportiVE....ton illettrisme prouve que t'es un pauvre mec abruti par ton supporterisme du club le plus hOMteux de France Continue comme ça, tu nous régales blaireau 😂😂🐐🐐

