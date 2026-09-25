Nike justifie son refus de s'afficher avec Benzema

A quelques heures de réaliser une campagne publicitaire avec Karim Benzema, Nike a finalement tout annulé. L'équipementier a justifié péniblement cette décision prise au tout dernier moment.

Ce jeudi, Karim Benzema était attendu à Londres pour réaliser une campagne publicitaire avec Nike et Corteiz, une marque londonienne très connue. Cependant, comme l'a annoncé The Athletic, alors qu'il s'apprêtait à rejoindre la capitale anglaise, le Ballon d'Or 2022 a été prévenu que l'opération était annulée. N'ayant plus de contrat avec Adidas, Karim Benzema était forcément intéressé par cette proposition, laquelle aurait été concrétisée dans un premier temps par l'envoi de 75.000 euros de produits de la marque Nike. Cependant, tout a soudainement capoté à l'initiative de Nike qui a peiné à s'en expliquer réellement. « Ce projet ne reflète pas une relation plus large entre l’athlète et Nike. Nous regrettons que les discussions soient allées aussi loin », a indiqué un porte-parole de Nike à The Athletic, média qui appartient désormais au New York Times.

Nike s'est penché sur le passé de Benzema

Cependant, selon Adam Crafton, journaliste du site spécialisé, les raisons de ce revirement sont liées à certains événements du passé de Karim Benzema. « Des sources proches du dossier, s'exprimant sous couvert d'anonymat car non autorisées à le faire publiquement, ont indiqué que Nike avait examiné de plus près le passé de Benzema et conclu que les frasques du joueur, largement médiatisées, étaient incompatibles avec les valeurs de la marque. Ces sources ont refusé de donner plus de détails sur les éléments précis du passé de Benzema qui auraient influencé la décision de Nike », précise notre confrère. On pense évidemment à ce qui avait été appelé l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, laquelle a valu à Karim Benzema une condamnation à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende pour complicité de chantage.

Du côté du clan Benzema, on a seulement fait savoir que c'est bien Nike qui avait pris l'initiative de contacter l'attaquant français, et non l'inverse. Et que c'est donc l'équipementier américain qui devait assumer ses décisions.