« Dembélé s’en va » : L’annonce qui fait trembler le PSG

Auteur d’un match ébouriffant contre le Bayern Munich avec deux buts et une passe décisive, Ousmane Dembélé vit ses derniers instants au PSG selon un journaliste qui a annoncé son futur départ.

De retour à son meilleur niveau après un début de saison en demi-teinte, Ousmane Dembélé a rappelé à tout le monde pourquoi il est le Ballon d’Or en titre , mardi soir lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich. Avec 2 buts et 1 passe décisive au compteur, l’international français a livré une nouvelle prestation majuscule. A deux ans de la fin du contrat de Dembélé, la forme de l’attaquant de 28 ans impressionne autant qu’elle inquiète la direction du club Bleu et Rouge, qui sait sa star en position de force dans les négociations pour une éventuelle prolongation.

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A ce jour, aucun accord n’a pour l’instant été trouvé entre le Paris Saint-Germain et l’entourage d’Ousmane Dembélé. Or, Luis Campos veut être fixé dès cet été afin de vendre l’ancien Barcelonais au mercato estival si sa prolongation n’aboutie pas. Car pour le PSG, vendre un tel joueur à un an de la fin de son contrat à l'été 2027 n’est pas envisageable. Dans ce dossier, le journaliste Sacha Tavolieri n’a pas une bonne nouvelle.

Interrogé par un internaute qui ne comprenait pas pourquoi Paris s’intéressait à Maghnes Akliouche au vu de son armada offensive, notre confrère de Sky Sport a lâché une véritable bombe. « Malheureusement, Dembélé s’en va » a brièvement publié Sacha Tavolieri, sans aucune autre explication. Un tweet devenu viral, vu par plus de 120.000 followers sur X et qui laisse pantois les supporters parisiens, logiquement très attachés à celui qui a été un artisan majeur du sacre en Ligue des Champions la saison dernière avant de remporter le Ballon d’Or.

La question est maintenant de savoir si ce tweet confirme que les négociations ont définitivement échoué pour la prolongation de Dembélé au PSG, ou si un mince espoir existe encore de voir le Français rempiler dans la capitale. En cas de départ, l’ancien attaquant du Stade Rennais ne manquera pas de courtisans, de la Premier League en passant par l’Arabie Saoudite. Mais pour Paris, il ne sera pas question de brader un joueur dont la valeur marchande est bien supérieure à 100 millions d’euros actuellement.