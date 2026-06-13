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Mondial 2026 : La Belgique fait profil bas, l'Egypte est une menace

Mondial 202613 juin , 21:20
parFoot01 avec Reuters
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La Belgique cherchera à confirmer lundi à Seattle son statut de favorite du groupe G lors de son premier match de Coupe du monde face à l'Égypte, mais les Africains peuvent s'appuyer sur leur victoire lors de leur dernière confrontation et espèrent qu'un plan de jeu rigoureux leur permettra de contrarier l'une des meilleures équipes d'Europe.
La Belgique arrive en Amérique du Nord parmi les prétendants à un long parcours dans la compétition, même si elle est loin de la génération qui avait décroché la troisième place lors de la Coupe du monde 2018, le meilleur résultat de l'histoire du pays.
Si Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Thibaut Courtois restent des figures clés, le sélectionneur Rudi Garcia a supervisé une transition progressive vers un noyau plus jeune emmené par Jeremy Doku, Amadou Onana et Charles De Ketelaere.
La Belgique devrait avoir la maîtrise du ballon, tandis que l’Égypte devrait défendre en bloc bas et chercher à exploiter les contre-attaques en s'appuyant sur Mohamed Salah et Omar Marmoush.
L'Égypte n'en est qu'à sa quatrième participation à la Coupe du monde et reste en quête d'une première victoire en phase finale après sept matches sans victoire lors des tournois précédents.
Les Pharaons tireront de la confiance de leur dernière confrontation face à la Belgique, lorsqu'ils s'étaient imposés en match amical au Koweït (2-1) en novembre 2022.

MOHAMED SALAH ET RUDI GARCIA À NOUVEAU RÉUNIS

Le match de lundi marquera également les retrouvailles entre Mohamed Salah et Rudi Garcia, qui a entraîné l'attaquant à l'AS Rome avant son transfert à Liverpool.
Rudi Garcia a reconnu la menace que représente son ancien joueur.
Nous avons un immense respect pour les trois autres équipes de notre groupe”, a déclaré Rudi Garcia à FIFA.com.
C'est ça, la Coupe du Monde. Nous connaissons bien l'Égypte : c'est l'une des meilleures équipes d'Afrique. Je sais tout de Mohamed Salah, puisque je l'ai entraîné à Rome.
Salah reste le pilier des espoirs égyptiens et arrive déterminé à s’imposer sur la plus grande scène mondiale après qu’une blessure a limité son impact lors de la Coupe du monde 2018.
La Belgique est citée comme un outsider potentiel, mais Rudi Garcia se montre réticent à voir plus loin que la phase de groupes.
Commençons par respecter nos adversaires de la phase de groupes. Battons-les, terminons en tête du groupe, et ensuite nous verrons jusqu’où nous pouvons aller”, a-t-il déclaré.
Sur le papier, la Belgique dispose d’un effectif de meilleure qualité et s’attendra à débuter sa campagne avec trois points. L’Égypte, en revanche, n’a pas grand-chose à perdre et comptera sur sa capacité à contrarier ses adversaires suffisamment longtemps pour permettre à Mohamed Salah et Marmoush d’exploiter les occasions en contre-attaque.
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