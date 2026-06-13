Rangnick prolonge avec l'Autriche et refuse l'AC Milan

Le sélectionneur de l'Autriche, Ralf Rangnick, a prolongé samedi son contrat jusqu'en 2028, après que des médias l'avaient pressenti pour occuper le poste de directeur technique à l'AC Milan.

L'Allemand de 67 ans a entraîné Manchester United de 2021 à 2022 avant de prendre les rênes de l'Autriche plus tard dans l'année. Son contrat précédent devait courir jusqu'après la Coupe du monde aux USA, au Mexique et au Canada.

Ralf Rangnick a aidé l'Autriche à se qualifier pour la Coupe du monde pour la première fois en 28 ans.

"Ralf Rangnick poursuivra sur la lancée de ses succès avec l'équipe nationale autrichienne et restera à son poste au sein de la Fédération autrichienne de football au moins jusqu'à l'UEFA EURO 2028", a indiqué la fédération dans un communiqué.

"Sous la direction de Ralf Rangnick, la sélection autrichienne s'est remarquablement développée ces dernières années, tant sur le terrain qu'au niveau structurel, et s'est imposée sur la scène internationale."

L'Autriche entamera sa campagne de Coupe du monde mardi contre la Jordanie au San Francisco Bay Area Stadium. Elle évolue dans le groupe J, qui comprend également l'Argentine, tenante du titre, et l'Algérie.