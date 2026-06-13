ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnumwr1u6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01qzbhvs1gsuxfrelnqudf

Rangnick prolonge avec l'Autriche et refuse l'AC Milan

Mondial 202613 juin , 21:30
parFoot01 avec Reuters
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le sélectionneur de l'Autriche, Ralf Rangnick, a prolongé samedi son contrat jusqu'en 2028, après que des médias l'avaient pressenti pour occuper le poste de directeur technique à l'AC Milan.
L'Allemand de 67 ans a entraîné Manchester United de 2021 à 2022 avant de prendre les rênes de l'Autriche plus tard dans l'année. Son contrat précédent devait courir jusqu'après la Coupe du monde aux USA, au Mexique et au Canada.
Ralf Rangnick a aidé l'Autriche à se qualifier pour la Coupe du monde pour la première fois en 28 ans.
"Ralf Rangnick poursuivra sur la lancée de ses succès avec l'équipe nationale autrichienne et restera à son poste au sein de la Fédération autrichienne de football au moins jusqu'à l'UEFA EURO 2028", a indiqué la fédération dans un communiqué.
"Sous la direction de Ralf Rangnick, la sélection autrichienne s'est remarquablement développée ces dernières années, tant sur le terrain qu'au niveau structurel, et s'est imposée sur la scène internationale."
L'Autriche entamera sa campagne de Coupe du monde mardi contre la Jordanie au San Francisco Bay Area Stadium. Elle évolue dans le groupe J, qui comprend également l'Argentine, tenante du titre, et l'Algérie.
Articles Recommandés
Davitashvili ICONSPORT_364236_0073 (1)
ASSE

ASSE : Stassin et Davitashvili partent, du lourd arrive

Valverde ICONSPORT_363019_0149
Mondial 2026

L'Uruguay interdit d'entrer aux Etats-Unis à 24h de son match

ICONSPORT_366590_0290
OL

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

Diomandé ICONSPORT_368271_0046
PSG

Yan Diomandé explose au Mondial, le PSG lâche 150 ME

Fil Info

15 juin , 9:20
ASSE : Stassin et Davitashvili partent, du lourd arrive
15 juin , 9:00
L'Uruguay interdit d'entrer aux Etats-Unis à 24h de son match
15 juin , 8:40
L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros
15 juin , 8:20
Yan Diomandé explose au Mondial, le PSG lâche 150 ME
15 juin , 8:15
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
15 juin , 8:00
OM : La décision tombe, l'UEFA sauve Marseille
15 juin , 7:00
La Suède massacre la Tunisie
15 juin , 7:00
TV : Argentine - Algérie, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
15 juin , 6:56
La Côte d'Ivoire surprend l'Equateur sur le gong

Derniers commentaires

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

Correction c'est 6 mois d'arrêt

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

Joueur trop souvent blessé, même l année dernière aussi, un joueur qui fait rappeler à gourcuff

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

J'ai voté oui. A Cause de sa grave blessure qui l'a éloigné des terrains durant plus de 4 mois (et qui aurait pu être éviter si les arbitres avaient fait le nécessaire).

OM : La décision tombe, l'UEFA sauve Marseille

on verra bien

OM : La décision tombe, l'UEFA sauve Marseille

En Europa League, il faut reconnaître que l'OM est plutôt performant et a même fait 3 finales en 30 ans. L'OM est un club de niveau Europa League qui contrairement à pas mal de club français joue a fond celle-ci. Pour le foot FR mieux vaut l'OM en Europa League que Monaco

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading