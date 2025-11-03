ICONSPORT_275756_0097
Ousmane Dembélé

« Dembélé jouera contre le Bayern » : Luis Enrique n’a aucun doute

PSG03 nov. , 14:02
parJérôme Capton
4
A la veille du très attendu match entre le PSG et le Bayern Munich, l'entraîneur des champions d'Europe a démenti les rumeurs sur un possible forfait d'Ousmane Dembélé. Le Ballon d'Or sera dans le groupe et jouera.
Samedi, dans la foulée de la victoire arrachée par le Paris Saint-Germain contre Nice, match dans lequel il était entré en seconde période, Ousmane Dembélé avait confié à Achraf Hakimi qu'il ressentait de nouveau une douleur à la cuisse, l'attaquant tricolore affirmant avoir mal. De quoi craindre une possible rechute pour Dembélé au pire moment de la saison. Mais, la présence du Ballon d'Or aux entraînements était plutôt rassurante, et en conférence de presse à la veille de la réception du Bayern Munich, Luis Enrique a confirmé qu'il pouvait compter sur son attaquant face à l'ogre allemand. Cependant, l'entraîneur du PSG a reconnu qu'il n'était pas certain du temps de jeu qu'il donnera à Ousmane Dembélé.

Dembélé jouera contre le Bayern Munich

« Je ne prends aucun risque avec les joueurs, quel que soit le joueur concerné. Mais Ousmane est en condition de jouer. Il a fait tous les entraînements ces dernières semaines, il a participé aux deux derniers matchs, et a amélioré sa condition physique. Il va jouer mardi bien sûr, je ne sais pas combien de minutes mais il est prêt pour la compétition. On va décider combien de temps », a précisé Luis Enrique, qui pourrait donc décider de faire entrer Ousmane Dembélé si le scénario de la rencontre face au Bayern Munich l'impose.
Cette décision est d'autant plus importante que ce jeudi, Didier Deschamps officialisera son groupe pour les deux matchs de l'équipe de France contre l'Ukraine (jeudi 13 novembre à 20h45, au Parc des Princes) et contre Azerbaïdjan (dimanche 16 novembre à 18h00, au Tofiq Bahramov Stadium à Bakou). Si Ousmane Dembélé est apte contre le Bayern, reste à savoir si le sélectionneur national prendra le risque pour les deux matchs qualificatifs pour le Mondial 2026, sachant que c'est avec les Bleus que le Ballon d'Or s'est blessé en septembre dernier.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_275419_0211
Rennes

Rennes : Habib Beye toujours sur un siège éjectable ?

ICONSPORT_276061_0002
Ligue des Champions

Le Bayern Munich arrive à Paris avec un groupe sans surprise

ICONSPORT_274749_0075
FC Nantes

Nantes reçoit un coup de fil du Real Madrid

ICONSPORT_275962_0052
OL

OL : Pierre Ménès atomise « l’insupportable » Tolisso

Fil Info

15:30
Rennes : Habib Beye toujours sur un siège éjectable ?
15:10
Le Bayern Munich arrive à Paris avec un groupe sans surprise
15:00
Nantes reçoit un coup de fil du Real Madrid
14:30
OL : Pierre Ménès atomise « l’insupportable » Tolisso
13:40
OM : De Zerbi est perdu, trois joueurs sortent du placard
13:20
OL : L'Equipe accusé d'avoir protégé John Textor
13:00
PSG : Barcola a joué 89 matchs en 15 mois, c'est fou
12:40
OL : Carton rouge contre Lyon, Daniel Riolo est scandalisé

Derniers commentaires

« Dembélé jouera contre le Bayern » : Luis Enrique n’a aucun doute

Je préférerais ça aussi, et si il a mal quelque part, tant pis, qu'il reste sur le banc.

OL : Pierre Ménès atomise « l’insupportable » Tolisso

Oui et Rulli qui met 3h a dégager on en parle aussi ?

OL : Pierre Ménès atomise « l’insupportable » Tolisso

Apres Tolisso a aussi pris des coups et ca il faut aussi le dire.

« Dembélé jouera contre le Bayern » : Luis Enrique n’a aucun doute

Dembele n'a pas montré grand chose depuis sa reprise. Je serais surpris qu'il débute face a des joueurs frais et plus en forme que lui. Il serait mieux en impact player en rentrant en 2eme mi temps

Suspicion de racisme en Ligue 1, la LFP va trancher

Personne en tout cas pas moi 🤣 Et justement c'est pour ça qu'il n'y a rien de raciste dans ce qui s'est passé, il le chambre pour le faire dégoupiller... Mais bon dès que possible certains vont sur l'angle racisme pour créer des polémiques débiles

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading