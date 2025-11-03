A la veille du très attendu match entre le PSG et le Bayern Munich, l'entraîneur des champions d'Europe a démenti les rumeurs sur un possible forfait d'Ousmane Dembélé. Le Ballon d'Or sera dans le groupe et jouera.

Dembélé jouera contre le Bayern Munich

« Je ne prends aucun risque avec les joueurs, quel que soit le joueur concerné. Mais Ousmane est en condition de jouer. Il a fait tous les entraînements ces dernières semaines, il a participé aux deux derniers matchs, et a amélioré sa condition physique. Il va jouer mardi bien sûr, je ne sais pas combien de minutes mais il est prêt pour la compétition. On va décider combien de temps », a précisé Luis Enrique, qui pourrait donc décider de faire entrer Ousmane Dembélé si le scénario de la rencontre face au Bayern Munich l'impose.

Cette décision est d'autant plus importante que ce jeudi, Didier Deschamps officialisera son groupe pour les deux matchs de l'équipe de France contre l'Ukraine (jeudi 13 novembre à 20h45, au Parc des Princes) et contre Azerbaïdjan (dimanche 16 novembre à 18h00, au Tofiq Bahramov Stadium à Bakou). Si Ousmane Dembélé est apte contre le Bayern, reste à savoir si le sélectionneur national prendra le risque pour les deux matchs qualificatifs pour le Mondial 2026, sachant que c'est avec les Bleus que le Ballon d'Or s'est blessé en septembre dernier.