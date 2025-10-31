Dembélé au repos, le PSG n'est pas serein

Titulaire mercredi, Ousmane Dembélé a joué une heure face à Lorient. Mais les sensations du Ballon d’Or n’ont pas été bonnes et le PSG ne va par conséquent prendre aucun risque face à Nice ce samedi.

De retour après une longue indisponibilité, Ousmane Dembélé reprend progressivement la compétition . Après avoir joué une petite demi-heure contre Leverkusen puis face à Brest, l’international français était titulaire contre Lorient mercredi soir (1-1). Remplacé à la mi-temps par Kvaratskhelia, le Ballon d’Or est loin d’être de retour à son meilleur niveau. C’est même tout l’inverse pour le moment puisque les sensations d’Ousmane Dembélé ont été mauvaises en Bretagne. Une tendance confirmée par Fabrice Hawkins, qui nous apprend que sauf grosse surprise, le numéro dix du PSG sera remplaçant face à l’OGC Nice samedi au Parc des Princes pour le compte de la 11e journée de Ligue 1.

« Ousmane Dembélé pourrait débuter sur le banc contre Nice. II n’est pas blessé mais a ressenti une petite gêne face à Lorient. Le staff du PSG ne prendra pas de risque » a publié sur son compte X le journaliste de RMC Sport. Quatre jours avant un choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions, Luis Enrique ne prendra logiquement aucun risque avec son attaquant. Espérons tout de même pour le PSG que l’ancien joueur du FC Barcelone retrouvera rapidement de meilleures sensations après sa longue indisponibilité en raison de sa blessure à la cuisse contractée lors du match entre l’équipe de France et l’Ukraine le 5 septembre dernier.