Dembélé au repos, le PSG n'est pas serein

PSG31 oct. , 19:00
parCorentin Facy
Titulaire mercredi, Ousmane Dembélé a joué une heure face à Lorient. Mais les sensations du Ballon d’Or n’ont pas été bonnes et le PSG ne va par conséquent prendre aucun risque face à Nice ce samedi.
De retour après une longue indisponibilité, Ousmane Dembélé reprend progressivement la compétition. Après avoir joué une petite demi-heure contre Leverkusen puis face à Brest, l’international français était titulaire contre Lorient mercredi soir (1-1). Remplacé à la mi-temps par Kvaratskhelia, le Ballon d’Or est loin d’être de retour à son meilleur niveau. C’est même tout l’inverse pour le moment puisque les sensations d’Ousmane Dembélé ont été mauvaises en Bretagne. Une tendance confirmée par Fabrice Hawkins, qui nous apprend que sauf grosse surprise, le numéro dix du PSG sera remplaçant face à l’OGC Nice samedi au Parc des Princes pour le compte de la 11e journée de Ligue 1.
« Ousmane Dembélé pourrait débuter sur le banc contre Nice. II n’est pas blessé mais a ressenti une petite gêne face à Lorient. Le staff du PSG ne prendra pas de risque » a publié sur son compte X le journaliste de RMC Sport. Quatre jours avant un choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions, Luis Enrique ne prendra logiquement aucun risque avec son attaquant. Espérons tout de même pour le PSG que l’ancien joueur du FC Barcelone retrouvera rapidement de meilleures sensations après sa longue indisponibilité en raison de sa blessure à la cuisse contractée lors du match entre l’équipe de France et l’Ukraine le 5 septembre dernier. 

Ligue 1

01 novembre 2025 à 17:00
Paris Saint Germain
17:00
Nice
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

