ICONSPORT_279190_0332

Dembélé à Arsenal, la menace qui secoue le PSG

22 janv. , 12:00
Corentin Facy
0
Les négociations entre le PSG et Ousmane Dembélé pour la prolongation de contrat de l’international français n’ont pas abouti. Une situation dans laquelle Arsenal s’est immiscé pour essayer de s’offrir le Ballon d’Or.
Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé négocie actuellement une prolongation avec le club de la capitale. Les deux parties souhaitent poursuivre leur aventure commune, mais ne parviennent pas à s’entendre pour l’instant sur le plan financier. Il faut dire qu’Ousmane Dembélé a changé de dimension cet été en remportant le Ballon d’Or, une juste récompense après une saison historique en 2025.
Le PSG a conscience du nouveau statut de son joueur et ne voit pas de problème à augmenter son salaire. Mais l'écart entre l’offre du PSG et la demande du clan Dembélé est encore trop important à ce jour. Les prochaines semaines permettront de se rapprocher ou au contraire, d’acter un potentiel départ.
Dans le cas où le deuxième scénario serait retenu, les courtisans ne manqueront pas. Certains ont déjà commencé à tâter le terrain pour connaître les intentions du joueur de 28 ans. C’est notamment le cas de plusieurs gros clubs de Premier League.
Le journaliste Ekrem Konur révèle sur son compte X que Liverpool et Chelsea sont notamment intéressés par Ousmane Dembélé et pourraient dégainer une offre au Paris Saint-Germain pour son Ballon d’Or, si aucun accord ne venait à être trouvé pour sa prolongation de contrat. Mais le club de Premier League le plus chaud sur ce dossier se nomme Arsenal. Mikel Arteta est un grand fan du joueur, de son intelligence de jeu et de sa polyvalence.

Arteta rêve de Dembélé à Arsenal

Le technicien espagnol rêve de faire venir Ousmane Dembélé chez les Gunners et observe de très près les négociations qui se tiennent actuellement entre l’attaquant de l’équipe de France et la direction du Paris Saint-Germain. A Londres, les propos de Nasser Al-Khelaïfi n’ont par ailleurs échappé à personne, le président parisien ayant rappelé avant Sporting-PSG mardi que « l’équipe et le club sont les plus importants » et que le champion d’Europe en titre ne ferait pas exploser sa nouvelle politique salariale pour un joueur, aussi important soit-il.
Reste maintenant à voir comment ce dossier évoluera mais les intérêts de clubs anglais, capables de proposer de très grosse somme sur le mercato, ne vont sans doute pas aider à négocier avec Ousmane Dembélé un accord raisonnable.

Derniers commentaires

OL : Un gros départ en vue !

Donc l'OL n'est plus surveillé par la DNCG et n'a plus de dette ?

EL : Berne-OL, ce sera sur Canal+ Live10

Il y aura quand bien une chaine étrangère qui passera le match

OL : 90 ME à rembourser, Textor risque gros

ben alors je t'ai donner des club on t'entend plu?

Et encore une recrue à l'OL, c'est une surprise

30 millions oui lol c'est pas la meme chose

Et encore une recrue à l'OL, c'est une surprise

tout le monde sera en vente. si un club vient mettre 30M il partira

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

