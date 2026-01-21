Dembélé peut faire exploser le vestiaire du PSG

ICONSPORT_282905_0075

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé négocie une prolongation de contrat avec le club de la capitale. Mais si un accord n’est pas vite trouvé, le vestiaire parisien pourrait en subir les conséquences.
Cet été, le statut d’Ousmane Dembélé a définitivement changé. L’attaquant du Paris Saint-Germain a logiquement été récompensé de sa saison historique par le Ballon d’Or. De quoi en faire un joueur à part, ce que son entourage a bien intégré dans les discussions pour la prolongation de son contrat. Lié au club parisien jusqu’en juin 2028, le natif de Vernon est en négociations pour signer un nouveau bail au PSG.
L’envie commune des deux camps est de poursuivre l’aventure et de s’entendre, mais la réalité des chiffres a rattrapé tout le monde. Le Paris SG est sorti de l’ère galactique des Neymar, Messi et Mbappé et n’a certainement pas envie d’y retourner avec des salaires délirants. De son côté, Dembélé réclame logiquement des émoluments en adéquation avec son nouveau statut de Ballon d’Or. Pour l’heure, les négociations coincent.

Le cas Dembélé, un danger pour le PSG

Et attention que cela ne dure pas trop longtemps car selon TuttoMercatoWeb, une telle situation pourrait rapidement avoir de lourdes conséquences sur le vestiaire parisien. « Luis Enrique et la direction le savent : Dembélé n’est pas un joueur comme les autres. Mais les négociations doivent aboutir rapidement. Car chaque jour d’indécision risque de générer des distractions, des tensions et des incertitudes qu’un club comme le PSG, ambitieux et sous le feu des projecteurs, ne peut pas se permettre » écrit le média italien, convaincu que la longueur des négociations peut avoir un réel impact sur le vestiaire parisien.
Or, ce n’est clairement pas le moment de se créer un tel problème au Paris Saint-Germain, alors que l’équipe est déjà en petite forme. Eliminé de la Coupe de France dès les 16es de finale par le Paris FC, le PSG a concédé sa deuxième défaite en Ligue des Champions mardi face au Sporting Portugal.
Invité à s’exprimer sur ce dossier bouillant, Nasser Al-Khelaïfi a tout de même rappelé sur Canal+ que le Paris SG ne sombrerait pas dans la folie financière pour garder sa légende. « On a un salary cap, comme tout le monde le sait. L'équipe et le club sont les plus importants » a notamment précisé le président parisien avant la rencontre contre le Sporting. Autant le dire toute suite, le dossier n’est pas près de trouver une issue favorable pour l’instant, et ce n’est pas le PSG qui va en tirer profit à court terme.

Loading