Décevant avec Zidane et le PSG, Akliouche va exploser

Malgré la confiance de ses entraineurs au PSG et en équipe de France, Maghnès Akliouche ne parvient pas à convaincre. Son décollage est pourtant considéré comme imminent.

Recrue offensive du PSG arrivé de Monaco pour donner de la fraicheur et de la verticalité au jeu parisien, Maghnès Akliouche ne trouve pas la bonne carburation dans ce début de saison. Plein de bonne volonté, il se retrouve dans beaucoup de situations dangereuses mais reste très maladroit dans la finition. Malgré la confiance de Luis Enrique, et celle de Zinedine Zidane avec l’équipe de France, le milieu offensif ne se montre pas convaincant. Le voir devenir un nouveau Kang-In Lee destiné à entrer en jeu pour faire tourner l’effectif à Paris est une crainte réelle s’il ne rétablit pas les choses rapidement.

Akliouche bon contre la Belgique, il l'assure

Mais l’espoir est encore là pour l’international français, et l’avenir pourrait bien être radieux. C’est ce qu’estime Romain Beddouk, le journaliste de Ici Paris, pour qui Maghnès Akliouche n’a pas fait un si mauvais match que cela contre la Belgique. Voir ainsi sa saison décoller prochainement ne surprendrait pas le journaliste suiveur du PSG.

« Et puis, j’avais quand même envie de souligner aussi le bon match, à mes yeux, de Maghnes Akliouche. En première période, on l’a vu très actif sur le pressing, énergique à la récupération du ballon, sans cesse en mouvement, alternant entre un rôle de n°10, de n°8, voire d’attaquant ou d’ailier. C’est un joueur en lequel Luis Enrique a souvent placé sa confiance depuis le début de saison et si ça ne s’est pas encore transformé en une avalanche de buts et de passes décisives, ce qu’on le voit faire, les promesses que l’on aperçoit de sa part ont de quoi vraiment nous réjouir. Encore un peu de patience avec lui et je suis sûr qu’il nous éblouira », a livré Romain Beddouk, pour qui ce rassemblement n’aura pas été si négatif que cela pour Maghnès Akliouche.

En tout cas, avec huit matchs sous Luis Enrique cette saison et deux titularisations par Zidane sur ces derniers jours, le joueur du PSG ne pourra pas se plaindre du manque de temps de jeu. Ses deux entraineurs lui font confiance, même si pour le moment cela ne débouche sur aucun résultat convaincant.