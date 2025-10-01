David Beckham trahit le PSG

Tenant du titre, le PSG a de solides arguments pour conserver sa Ligue des champions. Jeune, talentueuse et disciplinée, la formation dirigée par Luis Enrique peut encore élever son niveau cette saison. Cependant, David Beckham a trouvé plus fort que Paris en Europe.

Mercredi soir, Barcelone accueillera l'équipe numéro 1 en Europe avec le Paris Saint-Germain . Un statut qui va au-delà de la simple réputation puisque le club parisien a remporté la Ligue des champions en mai dernier. Un succès au terme d'une finale étincelante contre l'Inter mais surtout d'un parcours costaud. Le PSG a su écarter Liverpool avec deux belles prestations, prenant aussi le dessus sur Manchester City et Arsenal. Paris a affiché une maîtrise extraordinaire sur le plan collectif au cours des derniers mois. C'est d'autant plus fou avec l'une des équipes les plus jeunes d'Europe.

Le PSG n'est pas favori pour Beckham

Dans ces conditions, le PSG ne peut que progresser dans les prochains mois et donc se porter à nouveau candidat pour un sacre européen en fin de saison. Les journalistes européens et mondiaux adhèrent en grande majorité à ce scénario. Il faut dire que les concurrents ne semblent pas aussi armés que les Parisiens en ce moment, à de rares exceptions près. David Beckham voit pourtant un club empêcher le Paris Saint-Germain de réaliser le doublé au printemps prochain en la personne...du Real Madrid.