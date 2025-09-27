Mbappé 204

Liga : L’Atlético et Griezmann corrigent le Real !

Liga27 sept. , 18:23
parEric Bethsy
Vainqueur de ses sept premiers matchs toutes compétitions confondues, le Real Madrid a lourdement chuté dans le derby face à l’Atlético (5-2).
Les Merengue avaient pourtant renversé les Rojiblancos après l’ouverture du score du Franco-Espagnol Robin Le Normand (14e). L’inévitable Kylian Mbappé (25e) et son passeur Arda Güler (36e) avaient mis la Maison Blanche devant. Mais Alexander Sorloth (45e+3) relançait les locaux juste avant la pause et lançait la révolte des Colchoneros !
Le Real coulait en deuxième période, principalement à cause du double buteur Julian Alvarez (51e sp, 63e), auteur d’un joli coup franc, avant le but tout en finesse de l’entrant Antoine Griezmann (90e+3) ! Conséquence au classement de la Liga, les Merengue risquent de perdre la tête en cas de succès du FC Barcelone contre la Real Sociedad dimanche.
