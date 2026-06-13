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Coup de tonnerre, Rodri envoyé au PSG

PSG13 juin , 13:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG commence à placer ses pions dans certains dossiers majeurs du mercato. Rodri pourrait d'ailleurs prochainement débarquer dans la capitale…
Le Paris Saint-Germain a pas mal de travail en ce début d’intersaison. Luis Campos ne souhaite pas révolutionner l’effectif de Luis Enrique, mais doit composer avec les envies de départ de certains joueurs. Et en cas de départs, ces derniers seront remplacés par les dirigeants parisiens. Le PSG avance donc ses pions sur plusieurs dossiers, dans la discrétion la plus totale. Mais lorsqu’elles filtrent, certaines informations ont de quoi faire grand bruit.

Rodri, la surprise du mercato du PSG ? 

Selon les dernières informations d’Alex Rodriguez Sanchez, Rodri serait même sur le point de devenir un nouveau joueur du PSG après la Coupe du monde. Dans un post publié sur X, le journaliste affirme que le milieu de terrain de Manchester City a été convaincu par le projet parisien à la suite d’un échange avec Luis Enrique. Le joueur aurait décliné les approches du FC Barcelone, du Real Madrid et d’Arsenal.

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Une telle signature représenterait un véritable coup de tonnerre sur la scène européenne. Rodri est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs milieux défensifs du monde, voire comme une pièce maîtresse incontournable dans n’importe quel projet ambitieux. Son arrivée au PSG marquerait non seulement un énorme coup sportif, mais aussi un signal fort envoyé à la concurrence européenne. Aux côtés de Vitinha, Joao Neves ou encore Warren Zaïre-Emery, il serait une nouvelle arme dévastatrice pour Luis Enrique.
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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

Coup de tonnerre, Rodri envoyé au PSG

Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Kvara Dembele Olise... laisse tomber le carnage :-)

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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