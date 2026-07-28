EdF : Zidane avoue avoir refusé des dizaines d’offres pour la France

EdF : Zidane avoue avoir refusé des dizaines d’offres pour la France

Equipe de France28 juil. , 11:20
parCorentin Facy
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Présent ce mardi face à la presse, Zinedine Zidane a avoué qu’il avait refusé de nombreuses propositions durant son inactivité pour être prêt au moment de reprendre l’équipe de France. Le nouveau sélectionneur des Bleus a aussi félicité Didier Deschamps pour ses 14 années passées à la tête de l’équipe.
Ce qui n’était plus vraiment un secret depuis un moment est désormais officiel. Zinedine Zidane est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France et cela pour les quatre années à venir. L’ancien entraîneur du Real Madrid a été présenté à la presse ce mardi par Philippe Diallo et a répondu aux premières questions dans son nouveau costume de sélectionneur. Sans poste depuis 2021, Zinedine Zidane a notamment fait un aveu, celui d’avoir refusé énormément de propositions de club durant toutes ces années et cela pour une chose : être prêt lorsque la place allait se libérer en équipe de France.
« Aujourd'hui est pour moi une continuité, un rêve. J'ai eu des propositions pendant quatre ou cinq ans pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. C'est la seule chose que je voulais faire. Je l'ai connue gamin, j'ai commencé minime, j'ai franchi toutes les étapes jusqu'à arriver à la sélection A. Je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner, c'est la seule chose qui m’anime. Je suis animé par le jeu, j’ai été un numéro 10, ce qui m’anime c’est d’aller marquer des buts même s'il faut un équilibre. J’ai vécu 25 ans en Espagne, vous savez ce que ça veut dire » a lancé Zinedine Zidane, lequel n’a pas manqué par la suite de féliciter et de remercier Didier Deschamps, qui a quitté l’équipe de France après 14 années à sa tête.

Lire aussi

Officiel : Zinedine Zidane nommé sélectionneur de la FranceOfficiel : Zinedine Zidane nommé sélectionneur de la France
Suivez en direct la conférence de presse de Zinedine ZidaneSuivez en direct la conférence de presse de Zinedine Zidane
« Je salue DD pour ton son travail, c'est l'occasion pour moi de te dire bravo. Quelque chose de nouveau va s'ouvrir, mais toujours pour voir la même chose, c’est-à-dire gagner. Président, je vais mettre toute mon énergie pour cette équipe. J'ai hâte de pouvoir y être » a-t-il confié. Un message fort de la part du nouveau sélectionneur de l’équipe de France, qui a répété à plusieurs reprises que cette nomination était « son rêve » et que cette nomination du 28 juillet 2026 était pour lui un aboutissement.
Articles Recommandés
Om Bruno Genesio Clarifie Ses Propos Polemiques
OM

OM : Bruno Genesio clarifie ses propos polémiques

Asse 7 Departs En Urgence Pour Recruter Cest La Panique
ASSE

ASSE : 7 départs en urgence pour recruter, c'est la panique

Lol Insiste Pour Recruter Brian Gutierrez
OL

L’OL insiste pour recruter Brian Gutierrez

Psg Un Attaquant Marocain A 40 Me En Route Pour Paris
PSG

PSG : Un attaquant marocain à 40 ME en route pour Paris ?

Fil Info

28 juil. , 13:30
OM : Bruno Genesio clarifie ses propos polémiques
28 juil. , 13:00
ASSE : 7 départs en urgence pour recruter, c'est la panique
28 juil. , 12:40
L’OL insiste pour recruter Brian Gutierrez
28 juil. , 12:20
PSG : Un attaquant marocain à 40 ME en route pour Paris ?
28 juil. , 12:00
Hannibal Mejbri, la star tunisienne envoyée à l’OM
28 juil. , 11:40
Menacé par Arsenal, le Real fait une offre à Vinicius
28 juil. , 11:02
Officiel : Zinedine Zidane nommé sélectionneur de la France
28 juil. , 11:00
OL : Hamdani prolongé, une grande nouvelle tombe
28 juil. , 10:53
Suivez en direct la conférence de presse de Zinedine Zidane

Derniers commentaires

Hannibal Mejbri, la star tunisienne envoyée à l’OM

maintenant on donne de l importance a des supporter sur le net pour faire des pseudos articles bidons.... genial

EdF : Zidane avoue avoir refusé des dizaines d’offres pour la France

DeuxsurmonFiak n’y connaît rien au foot et il le prouve à chaque commentaires.

OL : Hamdani prolongé, une grande nouvelle tombe

Il faudrait le signer et le prêter en L2, cette saison. Il a besoin de temps de jeu, et semble encore un peu juste pour entrer dans la rotation cette saison, compte tenu de la concurrence à son poste, malgré son talent.

OL : Un mois de négociation, cette recrue à 4 ME arrive enfin

Il a l'air costaud ! Il a joué tous les matchs de son équipe,, sans jamais être remplacé, la saison dernière !

OL : Un mois de négociation, cette recrue à 4 ME arrive enfin

Ça sent effectivement la master class. Encore. Malheureusement, il ne restera pas longtemps, à moins de qualifications en série pour la LDC. Pendant quelques saisons, on n'aura aucun autre choix que de se qualifier pour au moins l'Europa. Ce qui nous oblige à avoir une équipe vraiment compétitive et de jouer le top 5 chaque saison. Tout en réduisant la voiture, en faisant de grosses ventes et en baissant la masse salariale. Si on y arrive, ce n'est pas que Kang qui méritera une statut, c'est MLJ, Gerlinger et le staff technique, y compris Fonseca, n'en déplaise à ceux qui passent leur temps à le détruire.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading