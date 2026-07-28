EdF : Zidane avoue avoir refusé des dizaines d’offres pour la France

Présent ce mardi face à la presse, Zinedine Zidane a avoué qu’il avait refusé de nombreuses propositions durant son inactivité pour être prêt au moment de reprendre l’équipe de France. Le nouveau sélectionneur des Bleus a aussi félicité Didier Deschamps pour ses 14 années passées à la tête de l’équipe.

Ce qui n’était plus vraiment un secret depuis un moment est désormais officiel. Zinedine Zidane est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France et cela pour les quatre années à venir. L’ancien entraîneur du Real Madrid a été présenté à la presse ce mardi par Philippe Diallo et a répondu aux premières questions dans son nouveau costume de sélectionneur. Sans poste depuis 2021, Zinedine Zidane a notamment fait un aveu, celui d’avoir refusé énormément de propositions de club durant toutes ces années et cela pour une chose : être prêt lorsque la place allait se libérer en équipe de France.

« Aujourd'hui est pour moi une continuité, un rêve. J'ai eu des propositions pendant quatre ou cinq ans pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. C'est la seule chose que je voulais faire. Je l'ai connue gamin, j'ai commencé minime, j'ai franchi toutes les étapes jusqu'à arriver à la sélection A. Je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner, c'est la seule chose qui m’anime. Je suis animé par le jeu, j’ai été un numéro 10, ce qui m’anime c’est d’aller marquer des buts même s'il faut un équilibre. J’ai vécu 25 ans en Espagne, vous savez ce que ça veut dire » a lancé Zinedine Zidane, lequel n’a pas manqué par la suite de féliciter et de remercier Didier Deschamps, qui a quitté l’équipe de France après 14 années à sa tête.

« Je salue DD pour ton son travail, c'est l'occasion pour moi de te dire bravo. Quelque chose de nouveau va s'ouvrir, mais toujours pour voir la même chose, c’est-à-dire gagner. Président, je vais mettre toute mon énergie pour cette équipe. J'ai hâte de pouvoir y être » a-t-il confié. Un message fort de la part du nouveau sélectionneur de l’équipe de France, qui a répété à plusieurs reprises que cette nomination était « son rêve » et que cette nomination du 28 juillet 2026 était pour lui un aboutissement.