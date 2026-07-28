Menacé par Arsenal, le Real fait une offre à Vinicius

Priorité d’Arsenal, Vinicius aura l’embarras du choix pour la suite de sa carrière. L’intérêt du club londonien a fait réagir le Real Madrid, qui s’apprête à formuler une nouvelle offre de prolongation à l’international brésilien.

En fin de contrat avec le Real Madrid dans un an, Vinicius Junior fait l’objet de nombreuses convoitises sur le marché des transferts. Ces derniers jours, un club s’est activé pour tenter de recruter la star brésilienne, auteur de 5 buts à la Coupe du monde 2026 avec la Seleçao. Il s’agit d’Arsenal. Le club londonien cherche activement un ailier gauche et a notamment pris des renseignements sur la situation de Bradley Barcola. Outre l’attaquant du PSG, le club entraîné par Mikel Arteta courtise Vinicius Junior et s’apprête à formuler une première offre concrète pour s’offrir la star brésilienne.

Un intérêt qui a fait réagir de façon concrète le Real Madrid selon Florian Plettenberg, journaliste pour SkySports. A en croire notre confrère, le club merengue va riposter avec une nouvelle proposition de contrat pour tenter de prolonger sur le long terme le bail de Vini. « Le Real Madrid a désormais envoyé une contre-offre à Vinicius Jr et son entourage pour prolonger son contrat. Le Real espère parvenir à un accord après des mois de négociations. Le club est conscient de l'intérêt d'Arsenal. Arsenal prépare une première offre officielle et est prêt à la soumettre. L'entourage de Vinicius a été informé » nous apprend le journaliste.

Autant dire que la bataille fait rage entre Arsenal et le Real Madrid pour savoir qui raflera la mise dans l’épineux dossier Vinicius. Pour rappel, le club merengue tente de trouver un accord avec son ailier de 25 ans depuis plusieurs mois. Mais pour l’heure, impossible de s’entendre avec l’entourage du Brésilien, qui réclame des émoluments aussi importants voire supérieurs à ceux de Kylian Mbappé. Florentino Pérez et les dirigeants de la Casa Blanca vont donc devoir faire un gros effort pour convaincre Vinicius de signer un nouveau contrat, sans quoi l’ancienne star de Flamengo s’en ira sans regrets tenter sa chance en Angleterre à Arsenal.