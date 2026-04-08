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Parc des Princes - PSG

Comment le Parc des Princes est devenu la machine à cash du PSG

PSG08 avr. , 15:30
parQuentin Mallet
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Si le Paris Saint-Germain est l'un des clubs les plus lucratifs d'Europe sur un plan commercial, c'est aussi grâce aux revenus apportés par un business important au Parc des Princes. Des chiffres qui donnent le tournis…
Le dossier du stade du Paris Saint-Germain est interminable, surtout parce qu'il met en jeu des questions extrêmement importantes relatives aux revenus potentiels du club. Au Parc des Princes, une enceinte de 48 000 places, QSI a observé avec le temps une demande nettement supérieure à la capacité maximale. Tous les matchs qui s'y jouent sont à guichets fermés depuis de nombreuses années, de quoi donner logiquement la folie des grandeurs à Nasser al-Khelaïfi.
Outre les revenus déjà importants générés par les ventes de billets, le PSG peut aussi s'assurer des rentrées d'argent colossale grâce à ses formules « hospitalités », réparties en 4500 à 5000 sièges. Ces recettes sont à l'origine d'un business important que le PSG entend bien décupler grâce à l'agrandissement du Parc des Princes ou la construction d'une nouvelle enceinte.

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Le Parc des Princes et ses revenus colossaux

Lors de la précédente saison, le PSG a engrangé pas moins de 175 millions d'euros au total grâce à ses recettes « jour de match », révèle L'Equipe. Un record pour le club parisien, qui peut compter sur une recette moyenne de 6,7 millions d'euros par match. En Europe, seuls le Real Madrid et son très gigantesque Santiago Bernabéu font mieux (7,9 ME), alors que le PSG devance Arsenal (6,1 ME) et le Bayern Munich (5,4 ME). Autant de stades qui ont pourtant des capacités beaucoup plus importantes. Les explications sont simples : avec ses 70 espaces hospitalités, Paris peut générer des revenus colossaux.
Il y a d'abord les salons collectifs (160 à 680 places), dont le prix d'entrée pour un match en salon avec cocktail, repas et place en tribune vaut 360 euros. Pour un abonnement annuel de ce type, il faut compter 5750 euros, mais le prix peut grimper en fonction des services proposés. Surtout, il existe des loges privatives de 12, 15 ou 20 places, que les grandes entreprises se chamaillent pour faire des réunions publiques avec clients et collaborateurs. Si le club n'a rien dit sur le prix exact, le quotidien sportif français révèle qu'il peut se compter en centaines de milliers d'euros, parfois jusqu'à 400 000 euros pour une loge à la saison. Rien que ça.
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Ligue 1

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Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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