PSG : La star maudite de la CAN annoncée à Paris

En quête de renforts au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain suit de très près Ismael Saibari en vue d'un transfert l'été prochain. La direction parisienne prépare même déjà une offre pour celui qui s'était fait remarquer pour son comportement lors de la finale de la CAN 2025.

A force d'éplucher les rumeurs, on finit par constater que le Paris Saint-Germain recherche définitivement un nouveau joueur pour renforcer son entrejeu. Jusqu'à présent, plusieurs pistes au milieu de terrain ont été explorées. Si certaines mènent à des joueurs d'envergure internationale comme Gavi, Frenkie de Jong ou Enzo Fernandez, d'autres sont plutôt dirigées vers des joueurs qui évoluent dans des clubs intermédiaires à l'échelle européenne.

C'est notamment le cas d'Ismael Saibari, le milieu de terrain de 25 ans, déjà champion des Pays-Bas cette saison avec le PSV Eindhoven. Ce nom vous dit d'ailleurs peut-être quelque chose : c'est lui qui avait tenté de voler la serviette d'Edouard Mendy lors de la finale de la dernière CAN. L'international marocain avait écopé d'une amende de 86 000 euros, laquelle a finalement été annulée au moment de l'annonce de la victoire des Marocains sur tapis vert par la CAF. Il faut croire que rester derrière les buts pour essayer de voler les affaires d'un gardien de but en finale d'une grande compétition n'est pas si dérangeant.

Le PSG passe à l'action pour Ismael Saibari

Auteur d'une saison exceptionnelle sur un plan individuel (18 buts, 9 passes décisives), Saibari a en tout cas les portes des plus gros clubs européens qui s'ouvrent devant lui, dont celles du PSG, qui se prépare à transmettre une offre au club néerlandais. Le concernant, la concurrence sera rude puisque De Telegraaf a annoncé que le Bayern Munich aussi était sur les rangs.

Aujourd'hui, Ismaël Saibari est donc champion d'Afrique, des Pays-Bas, et sa valeur marchande a explosé : Transfermarkt l'évalue à 32 millions d'euros, alors que Peter Bosz, son entraineur, affirme qu'il en vaut au moins 60. Il faudra ainsi se montrer particulièrement convaincant pour doubler les mastodontes européens intéressés, bien que le projet parisien mené par Luis Enrique reste particulièrement alléchant pour un joueur de sa qualité.