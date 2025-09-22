ICONSPORT_271638_0004
Lucas Chevalier

OM-PSG : Chevalier se troue, Marseille ouvre le score

OM22 sept. , 20:10
parClaude Dautel
Après seulement cinq minutes de jeu au Vélodrome, l'Olympique de Marseille a ouvert le score. Sur un centre de Greenwood, et une sortie ratée de Chevalier, Aguerd a pris le dessus sur Marquinhos et a fait exploser le stade.
Derniers commentaires

OM - PSG : Les compos (20h sur Ligue 1+)

L'arbitre est laxiste des deux côtés. Et pour les absences oui forcément que cela a un impact mais c'est valable pour toutes équipes ayant des absents dans la saison. Ne pas avoir eu Médina contre Rennes au début ça a eu un sacré impact sur notre saison aussi (perte Rabiot et début de saison ratée).

OM - PSG : Les compos (20h sur Ligue 1+)

Peine de mort et 99 pts en moins.

OM - PSG : Les compos (20h sur Ligue 1+)

Ton équipe bis avec des joueurs a 50M et 10M de salaire 🤣 C est 12 VS 12 vu l arbitrage très gentil avec tes bouchers

OM - PSG : Les compos (20h sur Ligue 1+)

Un exemple au pif: la semelle sur la cheville de Mendes, c'est tous les jours rouge. Sans parler des autres attentats qui devaient faire jaune et la faute sur Kvara non signalée. Ca fait beaucoup.

OM - PSG : Les compos (20h sur Ligue 1+)

Espérons qu' on tient le même rythme et la même rigueur en 2eme mi temps On aura encore des occasions donc faudra les mettre sinon ca sera très très dur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

