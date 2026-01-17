ICONSPORT_281927_0063

Enzo Fernandez envoie balader le PSG, il préfère le Real

Le PSG pense à frapper un très grand coup l'été prochain en s'offrant Enzo Fernandez, qui regarde ailleurs qu'à Chelsea. Mais l'Argentin préfère largement le Real Madrid.
Pendant des années, le PSG a cherché son Thiago Motta. Un joueur capable de mettre le pied sur le ballon, d’imprimer le tempo du match, mais d’avoir aussi ce côté vicieux pour énerver les adversaires et gratter des ballons avec malice. Sans vraiment avoir trouvé ce profil, Paris utilise un trio quasiment injouable au milieu de terrain. Mais derrière Neves, Vitinha et Ruiz, seul Zaïre-Emery fait figure de réel remplaçant. Quand il ne joue pas comme arrière droit.

Enzo Fernandez prêt à quitter Chelsea

Pour l’été prochain, le PSG travaille sur une piste qui a beaucoup surpris, puisqu’elle mène à Enzo Fernandez. Le milieu de terrain argentin coûte très cher, possède un contrat très longue durée à Chelsea, où il se sentait bien aux dernières nouvelles. Mais le changement de coach lui a déplu, et lui ouvre la porte à un départ en fin de saison.
La presse argentine l’a confirmé, le PSG l’a contacté en vue d’un transfert cet été. Mais le champion du monde, au caractère bien trempé, préfère largement… le Real Madrid. El Nacional s’est penché sur le dossier du joueur des Blues, qui fait saliver Florentino Pérez dans son ambition de changer complètement son équipe en fin de saison. Les discussions ont même été lancées avec Chelsea, qui est intéressé par un certain Vinicius Junior.
De quoi permettre de rendre tout le monde content, et d’éviter des grosses dépenses sans retour pour Chelsea et le Real Madrid. L’intérêt est en tout cas considéré comme « mutuel » entre les clubs et le joueur argentin. Enzo Fernandez l’a fait savoir à ses dirigeants, s’il quitte Chelsea, c’est pour rejoindre le Real Madrid. Le PSG n’entre pas dans le cadre de sa réflexion et il sera difficile d’inverser cette tendance. Surtout si la Maison Blanche confirme son intérêt pour le faire venir l’été prochain. Les supporters du PSG ne devraient pas pleurer si l’Argentin ne signait pas. Ce dernier a beau avoir Javier Pastore comme agent, le milieu de terrain de Chelsea s’en est déjà pris à plusieurs joueurs parisiens après la finale de la Coupe du monde 2022, avec des chants moqueurs et racistes sur les origines des joueurs de Didier Deschamps.
