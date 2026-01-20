ICONSPORT_271025_0564
Joao Neves

Chelsea envoie 125 ME au PSG

PSG20 janv. , 8:00
parHadrien Rivayrand
2
Le PSG envisage de réaliser quelques mouvements importants lors du marché des transferts l’été prochain, d’autant que certains de ses joueurs phares suscitent de nombreuses convoitises, à l’image de João Neves.
Le Paris Saint-Germain reste un club à suivre de près sur le marché des transferts. Le club de la capitale se montre plus discret depuis l’arrivée de Luis Enrique, surtout ces derniers mois après le titre en Ligue des champions. Cela ne signifie pas pour autant que le PSG manque d’ambitions pour le mercato. Si des arrivées majeures devaient se concrétiser, elles auraient plutôt lieu l’été prochain. Depuis quelques jours, le profil d’Enzo Fernández semble particulièrement plaire aux champions d’Europe. Si Chelsea n’a pas vraiment envie de se séparer du champion du monde argentin, les Blues ont déjà en tête le nom de son éventuel remplaçant… et il évolue au Paris Saint-Germain.

Chelsea rêve en grand au PSG 

Selon les informations de Fichajes, le club londonien souhaiter proposer 125 millions d’euros au PSG pour s’attacher les services de João Neves. Son profil et son intelligence de jeu font l’unanimité à Chelsea, qui veut absolument le recruter.
Le problème réside dans la volonté du PSG de conserver à tout prix l’international portugais, déterminant dans le dispositif de Luis Enrique. Les relations tendues entre les deux clubs ne faciliteront pas non plus un transfert d’un tel montant. Un échange entre Enzo Fernández et João Neves pourrait également être envisagé par Chelsea, même si le Real Madrid semble pour le moment en position favorable pour récupérer l’ancien joueur du Benfica.

PSG : Gonçalo Ramos, un club pousse très fort pour le recruterPSG : Gonçalo Ramos, un club pousse très fort pour le recruter
Le PSG devra se montrer vigilant pour certains de ses joueurs majeurs dans les prochains mois, au regard des grands clubs qui s’intéressent à eux. João Neves a franchi un cap considérable depuis son arrivée dans la capitale sous les ordres de Luis Enrique. Encore sous contrat avec le club jusqu’en 2029, le Lusitanien devrait recevoir dans les prochaines semaines une proposition de prolongation, accompagnée d’une revalorisation salariale intéressante. De quoi lui donner envie de rester encore un peu plus longtemps.
2
Derniers commentaires

L'OM craque et le supplie de partir

6 mois et bye bye a ouais quand même.....

Chelsea envoie 125 ME au PSG

Mais oui paris va acheter à chelsea Fernandez 100m€ et vendre Névés 125m€ 🤣😂🤣

Transfert à 25 ME, le banquier de l’OL dit non

On n'en a pas besoin.... Kluivert est entrain de prouver à tous ces détracteurs qu'il est vraiment bon, le retour de Niakhaté en prime. Et surtout à 25M.... on sait fait "avoir" avec Textor lors de certains transferts à haut prix, bien ravi qu'il dise non.

Les Sénégalais privés de Mondial, la France impactée

Logique

Angers demande à l’OM d’être sérieux

faut pas regarder le classement mais l'écart d epoint avec le barragiste. rien ne dit que sans lui angers ne coulerait pas au classement, les 4M sont la et une descente en L2 serait bien pire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

