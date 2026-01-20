Chelsea envoie 125 ME au PSG

Le PSG envisage de réaliser quelques mouvements importants lors du marché des transferts l’été prochain, d’autant que certains de ses joueurs phares suscitent de nombreuses convoitises, à l’image de João Neves.

Le Paris Saint-Germain reste un club à suivre de près sur le marché des transferts. Le club de la capitale se montre plus discret depuis l’arrivée de Luis Enrique, surtout ces derniers mois après le titre en Ligue des champions. Cela ne signifie pas pour autant que le PSG manque d’ambitions pour le mercato . Si des arrivées majeures devaient se concrétiser, elles auraient plutôt lieu l’été prochain. Depuis quelques jours, le profil d’Enzo Fernández semble particulièrement plaire aux champions d’Europe. Si Chelsea n’a pas vraiment envie de se séparer du champion du monde argentin, les Blues ont déjà en tête le nom de son éventuel remplaçant… et il évolue au Paris Saint-Germain.

Chelsea rêve en grand au PSG

Selon les informations de Fichajes, le club londonien souhaiter proposer 125 millions d’euros au PSG pour s’attacher les services de João Neves. Son profil et son intelligence de jeu font l’unanimité à Chelsea, qui veut absolument le recruter.

Le problème réside dans la volonté du PSG de conserver à tout prix l’international portugais, déterminant dans le dispositif de Luis Enrique. Les relations tendues entre les deux clubs ne faciliteront pas non plus un transfert d’un tel montant. Un échange entre Enzo Fernández et João Neves pourrait également être envisagé par Chelsea, même si le Real Madrid semble pour le moment en position favorable pour récupérer l’ancien joueur du Benfica.

Le PSG devra se montrer vigilant pour certains de ses joueurs majeurs dans les prochains mois, au regard des grands clubs qui s’intéressent à eux. João Neves a franchi un cap considérable depuis son arrivée dans la capitale sous les ordres de Luis Enrique. Encore sous contrat avec le club jusqu’en 2029, le Lusitanien devrait recevoir dans les prochaines semaines une proposition de prolongation, accompagnée d’une revalorisation salariale intéressante. De quoi lui donner envie de rester encore un peu plus longtemps.