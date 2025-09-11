Le PSG a tranché dans le vif cet été en se séparant de Gianluigi Donnarumma afin de faire de la place à Lucas Chevalier. Une décision étonnante qui ne fait pas l’unanimité chez les observateurs du club parisien.

Etincelant la saison dernière et artisan majeur du sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie cet été. Sur demande de Luis Enrique, l’international italien, dont le contrat prenait fin en juin 2026, a été placé sur la liste des transferts afin de faire de la place à la nouvelle recrue Lucas Chevalier. Dans les ultimes jours du mercato, Manchester City a conclu l’arrivée du champion d’Europe italien. Un transfert que Faouzi Ghoulam ne comprend pas.

Le PSG a commis une erreur flagrante et a manqué de respect à Gigio Donnarumma - Faouzi Ghoulam

« Le PSG a commis une erreur flagrante et a manqué de respect à Gigio. Ils ont voulu satisfaire Luis Enrique parce qu'il a gagné, mais on ne peut pas faire ça à un joueur emblématique, décisif dans les victoires » a estimé Faouzi Ghoulam, interrogé par le Car selon l’ancien international algérien passé par Naples et qui connaît le football italien par coeur, le PSG a sans doute commis une grosse erreur en se séparant de l’un des meilleurs gardiens au monde. Un discours qui n’est pas tourné contre Lucas Chevalier, mais qui met en lumière des incohérences dans le discours de Luis Enrique aux yeux de l’ex-latéral gauche de l’AS Saint-Etienne.a estimé Faouzi Ghoulam, interrogé par le Corriere dello Sport , avant de poursuivre.

« Gigio fait partie des deux ou trois meilleurs gardiens du monde et sera parmi les dix nominés pour le Ballon d'Or, mais si Guardiola n'était pas arrivé, que se serait-il passé ? » s’interroge l’ancien joueur de Naples. « Soyons clairs, Chevalier est très fort, mais je me demande, si Gigio n'avait vraiment pas été aussi doué avec ses pieds qu'on le dit, au point d'inciter le PSG à changer, est-ce qu'un entraîneur comme Pep l'aurait pris ? Cette excuse n'a aucun sens. Je vis aussi à Paris et je connais des histoires et des gens : je sais à quel point il était aimé et respecté par ses coéquipiers et par les gens. Je ne comprends pas, car c'est un choix inexplicable. C'est stupide » a-t-il conclu. s’interroge l’ancien joueur de Naples.a-t-il conclu.

C’est peu de le dire, le PSG a donc fait un choix très polémique en se séparant cet été de Gigio Donnarumma. De quoi mettre une pression énorme à Lucas Chevalier, qui sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur au vu des grosses attentes qui entourent la succession du gardien italien.