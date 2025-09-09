Donnarumma traité de nouveau Onana en Angleterre

psg city luis enrique donnarumma deballe tout iconsport 268813 0011 398358

Ce lundi soir, l'Italie affrontait Israël dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe du monde. Les Transalpins ont éprouvé toutes les peines du monde pour se débarrasser des Israéliens. La rencontre de Gianluigi Donnarumma fait d'ailleurs beaucoup parler outre-Manche. 
L'Italie a eu très peur ce lundi soir en Hongrie lors de sa rencontre face à Israël. Les hommes de Gennaro Gattuso l'ont finalement emporté 5 buts à 4. Les Transalpins se relancent dans la course à la qualification même si du chemin reste à faire. Contre Israël, la fébrilité défensive de l'Italie a coûté très cher. Gianluigi Donnarumma fait partie des joueurs qui ont été en grandes difficultés. Cela n'a pas échappé aux fans et observateurs du football anglais, alors que l'ancien du PSG vient à peine de signer à Manchester City.

L'Angleterre se moque déjà de Donnarumma 

Ces dernières heures sur les réseaux sociaux, les critiques ont en effet été très fortes à l'encontre de Donnarumma, notamment sur l'une de ses interventions qui aurait pu coûter un but à sa sélection. Certains internautes n'ont d'ailleurs pas hésité à le comparer à André Onana, longtemps adepte de grosses boulettes avec Manchester United. Sur X, on pouvait notamment voir comme commentaires : « C'est le nouvel Onana de Premier League » ; « Dans ces situations, en Premier League, ils vont dévorer Donnarumma tout cru » ; « Donarumma fait du Donnarumma » ; « L'arrivée de Donnarumma en Premier League rendra le visionnage de Manchester City plus drôle encore » ou encore « Même en dehors du PSG je suis obligé d’être cardiaque. Donnarumma fait toujours aussi flipper sur CPA. On espère que Chevallier sera rassurant sur cet aspect ».
G. Donnarumma

G. Donnarumma

ItalyItalie Âge 26 Gardien

UEFA Nations League

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs15
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs24
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Gianluigi Donnarumma se sait très attendu par les fans anglais. Quelques doutes subsistent à son sujet et Manchester City a besoin d'un gardien fiable pour repartir de l'avant suite au départ de Ederson en Turquie. 
Derniers commentaires

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry

Chapeau à Mbappé pour avoir marqué son 52ème but pour les Bleus et pour avoir dépassé le record de Thierry Henry. Il est non seulement un talent exceptionnel, mais aussi un véritable leader sur et hors du terrain. Avec seulement cinq buts derrière Giroud, je suis sûr qu'il ne tardera pas à revendiquer le titre de meilleur buteur. Quelle star !

