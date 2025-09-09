Donnarumma traité de nouveau Onana en Angleterre

Ce lundi soir, l'Italie affrontait Israël dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe du monde. Les Transalpins ont éprouvé toutes les peines du monde pour se débarrasser des Israéliens. La rencontre de Gianluigi Donnarumma fait d'ailleurs beaucoup parler outre-Manche.

L'Italie a eu très peur ce lundi soir en Hongrie lors de sa rencontre face à Israël. Les hommes de Gennaro Gattuso l'ont finalement emporté 5 buts à 4. Les Transalpins se relancent dans la course à la qualification même si du chemin reste à faire. Contre Israël, la fébrilité défensive de l'Italie a coûté très cher. Gianluigi Donnarumma fait partie des joueurs qui ont été en grandes difficultés. Cela n'a pas échappé aux fans et observateurs du football anglais, alors que l'ancien du PSG vient à peine de signer à Manchester City.

L'Angleterre se moque déjà de Donnarumma

« C'est le nouvel Onana de Premier League » ; « Dans ces situations, en Premier League, ils vont dévorer Donnarumma tout cru » ; « Donarumma fait du Donnarumma » ; « L'arrivée de Donnarumma en Premier League rendra le visionnage de Manchester City plus drôle encore » ou encore « Même en dehors du PSG je suis obligé d’être cardiaque. Donnarumma fait toujours aussi flipper sur CPA. On espère que Chevallier sera rassurant sur cet aspect ». Ces dernières heures sur les réseaux sociaux, les critiques ont en effet été très fortes à l'encontre de Donnarumma, notamment sur l'une de ses interventions qui aurait pu coûter un but à sa sélection. Certains internautes n'ont d'ailleurs pas hésité à le comparer à André Onana, longtemps adepte de grosses boulettes avec Manchester United . Sur X, on pouvait notamment voir comme commentaires :ou encore

G. Donnarumma Italie • Âge 26 • Gardien UEFA Nations League Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 15 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 24 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Gianluigi Donnarumma se sait très attendu par les fans anglais. Quelques doutes subsistent à son sujet et Manchester City a besoin d'un gardien fiable pour repartir de l'avant suite au départ de Ederson en Turquie.